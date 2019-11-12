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Путину рассказали про средний возраст российского академика

12 ноября 2019, 19:09  •  87 • В России

- Уже со стороны заметно, что в этот раз работа организована достаточно прозрачно для научной общественности, - оценил Путин подготовку к предстоящим 14 ноября выборам в Российской академии наук. - Среди кандидатов, слава богу, не видно людей, не имеющих выдающихся заслуг перед наукой и не имеющих выдающихся открытий. Все люди очень достойные, имеющие действительно право претендовать на то, чтобы быть избранными и членом-корреспондентом, и действительным членом Академии наук. Я хочу пожелать всем претендентам удачи.

Президент РАН Александр Сергеев пришел к президенту страны рассказать, что сделано, чтобы выборы не вызвали никаких нареканий.

- В этом году, чтобы сделать выборы максимально прозрачными, опубликовали на интернет-портале подробные данные обо всех соискателях, - доложил он. - И на 76 позиций академиков и на 171 позицию члена-корреспондента претендуют значительное количество людей.

- После выборов в прошлый раз средний возраст какой был? - поднял еще одну большую проблему Путин.

- Это одна из существенных проблем, которая у нас сейчас имеется, - признал Сергеев. - Средний возраст академиков у нас 75 лет, а средний возраст членов-корреспондентов – 68 лет. Среди соискателей средний возраст – 67 лет у академиков, у членов-корреспондентов – почти 59 лет. И вопрос об омоложении – это очень существенный вопрос. У нас есть несколько предложений, каким образом нам действовать.

Три года назад подобные выборы закончились скандалом - президент раскритиковал крупных чиновников, баллотировавшихся в академию несмотря на его личный запрет.

- Мы помним вашу критику, мы очень аккуратно к этому отнеслись в этом году, и таких случаев у нас больше не будет, - пообещал глава РАН.

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