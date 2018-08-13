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Путину рассказали про проблему "третьего места"

13 августа 2018, 15:39  •  83 • В России

Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин, доложив президенту об экономической ситуации в регионе, обратил внимание на одну из главных проблем области - отток населения.

- У нас достаточно стабильный миграционный отток, по Нижнему Новгороду за два года около четырёх тысяч человек, - привел он цифры. - Конечно, много разных причин: близость к Москве, транспортная доступность, но основная причина… Есть такая, я считаю, убедительная и интересная урбанистическая концепция «третьего места». То есть «первое место» – это дом, «второе» – это учёба и работа, «третье место» – это общественное пространство, культурное пространство, выставочное, то есть там, где люди социализируются. И у нас с этим есть проблемы.

Среди мер, которые должны выправить ситуацию, Никитин назвал создание института развития городской среды, который разрабатывает проекты общественных пространств, и попросил Путина поддержать проект комплексного восстановления исторических центров.

- Было бы неплохо включить в федеральный проект «Жильё и городская среда» отдельный проект восстановления нескольких российских городов, чтобы они стали центром притяжения для туризма, - предложил он. - Мы разработали концепцию создания в Нижнем Новгороде культурно-образовательного центра, даже идеальные места подобрали. Развиваем сейчас кластер АрзамасСаровДивеево. То есть это Дивеевская обитель и Саровская обитель.

Никитин рассказал об идее создания специального туристического кластера, который включает в себя развитие создание центра размещения туристов в Арзамасе, мультимодальный железнодорожный и автобусный маршрут, которые везёт туристов из Арзамаса в Дивеево. Это позволит привлечь в область туристов, но требует больших вложений.

- Мы планируем за счёт регионального бюджета где-то 2,5 миллиарда рублей вложить, но некоторые объекты просто невозможно реализовать самим, поэтому будем просить по этому поводу поддержку, - сказал врио губернатора.

- Почти год вы работали в должности исполняющего обязанности губернатора. Как сами оцениваете, что в течение этого года вам удалось? - спросил президент. - И на что нужно было бы обратить дополнительное внимание, больше приложить усилий?

- Очень серьёзно концентрировались на достойнейшем проведении чемпионата мира, там тоже требовалось множество усилий, - ответил Никитин. - Горжусь, например, тем, как мы справились с производительностью труда, как мы организовали эту работу. На что хотелось бы обратить более серьёзное внимание? На развитие социальной сферы как таковой. На адресность при осуществлении социальной поддержки, это повышение качества медицинского обслуживания – постоянно люди жалуются на проблемы в медицинских учреждениях. В первую очередь, конечно, это, в моём представлении, накопленный недоремонт зданий.

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