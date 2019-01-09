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Путину рассказали про научные горбы

09 января 2019, 15:24  •  144 • В России

Президент Российской академии наук Александр Сергеев на встрече с Владимиром Путиным рассказал, как воплощаются в жизнь дополнительные полномочия, которые были предоставлены главой государства академии полгода назад.

- Эти полномочия совершенно необходимы для Академии наук, чтобы она в ближайшее шестилетие очень активно работала по реализации национальных проектов и укрепляла тем самым свою роль в жизни нашего общества, - Сергеев выделил четыре приоритета в работе РАН.

1) Прогнозирование основных направлений научно-технического и социально-экономического развития страны. ("Страна вошла в этап стабильного развития, стабильного роста в условиях, в общем-то, не очень больших ресурсов. Это значит, что всё нужно очень правильно и эффективно рассчитать, и это очень серьёзная научная задача, над которой должны работать вместе учёные разных профессий").

2) Научно-методическое руководство не только академическими институтами, а всеми научными учреждениями страны и организациями высшего образования, где ведутся научные исследования. ("Таким образом, мы получили полномочия, как мы называем, «государево око» над всей наукой. Это очень важно сейчас, потому что средства, которые идут в научные исследования, тратятся не совсем эффективно").

- Вы становитесь как бы головной организацией, - заметил Путин.

- Да, организацией, которая будет определять и основные направления развития, - подтвердил Сергеев. - Очень важно, что мы на нашем академическом собрании, которое будет в апреле, должны будем обсудить новую программу фундаментальных исследований на долгосрочный период, с 2021 по 2030 год.

3) Увеличение числа научных работников в стране, прежде всего, конечно, молодёжи. ("Нам нужно очень внимательно посмотреть, как на всём пути карьеры научного работника, начиная со школы – школа, институт, аспирантура, – где у нас здесь есть эти развилки, где мы теряем сильных людей, которые вроде начинают идти по этой траектории, а потом уходят в сторону").

- Процент молодых исследователей всё-таки у нас вырос, - сказал президент.

- У нас в распределении исследователей по возрастам такая, как мы говорим, двугорбая картинка, - ответил Сергеев. - У нас есть максимум 30–40 лет, потом провал очень существенный, 40–50-летний, просто яма, а затем у нас есть ещё один «горб» в районе 60-летних. Через 10 лет этот второй «горб» по понятным возрастным причинам уйдёт из активной работы в науке, и там, таким образом, надо на входе существенным образом увеличить поток кадров.

4) Научная дипломатия. ("У нас сейчас есть серьёзные планы создания центров межакадемического научного обмена. Фактически академический обмен с 2013 года приостановлен, и у нас те очень важные программы, которые были со многими странами, сейчас просто заморожены").

- У нас здесь нет никаких ограничений, сотрудничать нужно со всеми, кто хочет с нами работать, - поддержал Путин. - В результате работы, а она должна быть построена на равноправной основе, равноценном обмене, чтобы мы от этой работы ничего не проигрывали, а только выигрывали. Нужно стремиться, чтобы мы не были просто источником получения каких-то наших навыков, знаний. Если мы делимся чем-то с кем-то, то мы должны получать равноценную информацию с обратной стороны.

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