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Путину рассказали про «Млечный путь» для борьбы с отмыванием денег
12 июля 2018, 19:54 • 45 • В России
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин доложил президенту о подготовке Россией Национального доклада по «антиотмывочной деятельности». Он рассказал о подготовке специалистов для работы не только в России, но и на международном уровне, и конкретных случаях пресечения вывода денег из страны.
- Серьёзная тема, которую мы рассматриваем, это использование судебных органов в попытке вывода денег за рубеж, - привел пример Чиханчин. - Мы сумели приостановить вывод где-то порядка 50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева. То есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые.
- Верховный Суд работу поддержал и вам помогал? - уточнил президент.
- Да, очень активно, - подтвердил главный борец с нелегальными доходами. - Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний, встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж.
Одно из важнейших направлений работы ведомства - борьба с финансированием терроризма.
- Более ста стран на сегодняшний день работают вместе с нами, - рассказал Чиханчин. - Антинаркотическое направление – тоже более ста стран. И мы очень большой проект запустили по выявлению профессиональных международных «отмывщиков».
- «Млечный путь»? - вспомнил название Путин.
- Да, очень плотно сейчас работаем – четырёхсторонняя группа: Иран, Ирак, Сирия, мы, – как раз по обмену информацией с учётом всех этих направлений.
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