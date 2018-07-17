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Путину рассказали про дешевую ипотеку

17 июля 2018, 20:09  •  52 • В России

- Если раньше наши граждане брали кредиты в банках в основном на потребление, сейчас 44 процента всех кредитов, которые они берут, – на ипотеку, - привела на встрече с Владимиром Путиным показательную статистику глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. - Пять лет назад это было 27 процентов.

Правда, это приносит и новые задачи - быстрый рост ипотеки заставляет смотреть за "качеством кредитов", чтобы не было пузыря необеспеченных кредитов.

- Сейчас качество очень неплохое, - оценила Набиуллина. - Просрочка по ипотеке к началу года была 1,3 процента. Приблизительно на таком уровне и сейчас. Что важно, произошёл перелом по кредитованию малого и среднего бизнеса. Это неплохо, и впервые ставки вышли на уровень однозначных цифр. То есть уже меньше 10 процентов в среднем.

Три года назад этот вид кредитования сильно просел, но сейчас выдача кредитов малому и среднему бизнесу растёт быстрее, чем в целом кредитование предприятий. Большая проблема для большой страны - обеспечение доступности финансовых услуг для людей в малонаселённых и отдаленных пунктах.

- У нас большое число людей живёт в таких отдалённых территориях, там банки часто закрывают свои офисы, потому что им невыгодно, - рассказала глава ЦБ. - Нужно упростить банкам и сделать более дешёвыми такие формы, как мобильные кассы, передвижные, лёгкие структурные подразделения, и развитие новых финансовых технологий, дистанционных услуг. Мы делаем специальный пилотный проект на Дальнем Востоке, где эта проблема достаточно острая, вместе с финансовыми институтами, с банками, с операторами связи, и ставим задачу на Дальнем Востоке поднять финансовую доступность услуг для населения. Это будет наш приоритет.

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