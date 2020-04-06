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Путину рассказали про дальневосточный гектар и забайкальский трамвай

06 апреля 2020, 16:00  •  30 • В России

- Коронавирус коронавирусом, но в стране много и других забот, - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, анонсируя встречу главы государства с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым. В отличие от больших совещаний у президента этот разговор происходил не "по удаленке", а лично.

- Продолжается работа по программе «Один гектар». Уже почти 80 тысяч человек получили участки, средний срок предоставления – 34 дня, - начал с хороших новостей Трутнев. - По вашему поручению начали готовить систему преференций по Арктической зоне. Подготовлен проект закона, он разбит на две части. Первая – это проекты по добыче углеводородного сырья. И вторая часть – это проекты в области углеводородного сырья на шельфе, производство сжиженного природного газа, газохимия, и прочие недобычные проекты.

- Хорошо, - похвалил Путин и обратил внимание на значительное расхождение ситуации в соседних Бурятии и Забайкалье. - И там, и там ТОРы созданы. В первом случае, по Бурятии, запланировано строительство трех больниц, одного ФАПа, одной школы, 12 спортивных комплексов и площадок и реконструкция 70 объектов. По Забайкалью – строительство 40 ФАПов, две школы, три детских сада, два спорткомплекса, 60 площадок, восемь объектов культуры, реконструкция 136 объектов, - Как с финансированием? Как разворачивается работа по этим объектам?

Владимир Путин и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

- На 3 миллиарда рублей в каждом регионе работы выполнены, - рассказал Козлов. - Каждый из объектов находится в разной стадии выполнения работ. Часть, там, где особенно крупные проекты – школы, садики, конечно, в первую очередь полгода потратили на проведение определенных процедур, проектирование, и ушли в строительную готовность.

Среди конкретных проектов, приведенных министром в пример, как он сказал, "быстрых побед" - реконструкция трамвайного парка в столице Бурятии.

- Мы в Улан-Удэ купили 15 трамвайных вагонов и поменяли 6 километров путей, - доложил он. - Последний вагон в Улан-Удэ, один, был приобретен в 2008 году, и в 1996 году – 8 вагонов. Мы 15 новых только за один год поставили в один город Улан-Удэ. Мы в рамках этого будем застраивать город Улан-Удэ более комплексно, то есть чтобы не просто деньги освоить, а именно чтобы результат был определенный.

- Вы уже упоминали, тем не менее, к Арктике вернитесь. Как там? - спросил президент.

- Разбили на пять групп, по каждой выработана своя система преференций в зависимости от того, какие налоги чувствительны для данной группы, для данного производства. Уверен в том, что данная система преференций даст толчок развитию Арктической зоны, - ответил Трутнев.

- Здесь достаточное количество довольно крупных проектов. И добычные проекты, и недобычные?

- Так точно. Настроены на выполнение задач по загрузке Северного морского пути, поэтому все это надо связать в один узел, - подтвердил полпред. - Недобычные - потому что должны быть гостиницы, должны быть рестораны, у людей должна быть возможность каким-то образом проводить досуг.

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