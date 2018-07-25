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Путину рассказали о золотом рекорде Хабаровска

25 июля 2018, 19:54  •  91 • В России

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, докладывая Владимиру Путину о ситуации в регионе, как будто рассказывал о каком-то золотом веке.

- В Хабаровском крае сегодня промышленность работает на полную катушку, - заявил Шпорт. - Авиастроение сегодня загружено, выполняет заказы как оборонные, так и гражданские. Судостроительные заводы работают, то же самое – с гражданскими и военными заказами. Начали в этом году работать по полной программе на заводе «Амурсталь». На следующий год планируем выплавить миллион тонн стали. Сегодня завод работает, это очень важно.

Похожая картина и в других сферах.

- В природоресурсном комплексе мы добыли в прошлом году 23 тонны золота – это рекорд Хабаровского края, то есть там тоже всё работает, - доложил губернатор. - Переработка леса сегодня в пределах 46 процентов, именно переработка. В 2008 году было 14 процентов. Наращиваем. Сегодня занимаемся вплотную экспортом продукции. В прошлом году экспорт вырос у нас где-то процентов на 40: 2,1 миллиарда долларов – экспорт из Хабаровского края. Доля несырьевого экспорта (и неэнергетического) – 63 процента.

- Промышленное производство подросло прилично, минимум 25,5 процента, - оценил работу Путин.

- Хорошо себя показал «дальневосточный гектар», - рассказал о другом эксперименте глава региона. - Практически 17,5 тысячи заявок сегодня в крае, из них на восемь тысяч уже выдано регистрационных удостоверений, из них 1700 – это не жители Хабаровского края, а те, кто приезжают к нам за гектаром. Впервые создаём новое село, оно уже практически есть, на глобусе появилось, называется село Дальневосточное. Там 97 гектарщиков на 300 человек. Проводим сейчас инфраструктуру – дорогу, электросети, то есть это будет совершенно новый населённый пункт и созданный для активных граждан.

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