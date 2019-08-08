Путину рассказали о "закромах Родины"

- Хотел вам доложить о том, что Волгоградская область в полном объёме выполнила вашу задачу по обеспечению продовольственной безопасности. И на сегодня уже более четырёх миллионов тонн зерна направлено непосредственно в закрома нашей Родины, - начал доклад президенту губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. - Нам удалось полностью стабилизировать на сегодняшний день овощную группу, в том числе и бахчевую, и мы уже третий год подряд уверенно один миллион тонн вырабатываем.

Три года назад президиум Госсовета в Волгограде обсуждал оздоровление Волги, теперь губернатор рассказал о начатых работах в Волго-Ахтубинской пойме и наполнению её водой.

- Это создаст более благоприятные условия для засушливых территорий, а у нас там проживает более 500 тысяч человек, - доложил Бочаров. - Это нам даст дополнительную возможность развития агропромышленного комплекса. Мы планируем увеличить где-то в два раза тот объём, который мы сегодня вырабатываем по овощам, это будет уже два миллиона тонн.

- У вас, я знаю, ещё фармацевтическая отрасль развивается активно, - заметил Путин.

- Фармацевтический кластер находится практически в пусконаладочных работах, - подтвердил глава региона. - В ближайшее время мы готовы завершить эту работу вместе с теми задачами, которые вы ставили: по развитию и созданию онкоцентра, реализации вопросов, связанных с оказанием экстренной, скорой медицинской помощи на всей территории Волгоградской области.