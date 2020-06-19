Путину рассказали о в меру упитанном медведе

На совещании, посвященном экономическим последствиям эпидемии коронавируса, Путин хотел послушать, как пережили эти два месяца предприятия и организации самых разных направлений. А заодно выяснить - что из наработанных за этот период практик полезно было бы внедрить и «в мирное время».

Представители сферы торговли и малого бизнеса жаловались на проблемы из-за простоев. Представители онлайн-ритейла хвастались выросшей выручкой. А представитель продуктовой сети «Магнит» пригласил Путина заходить в любое время в любом городе, пообещав, что все продавцы будут улыбаться, хотя и работают в масках.

Глава Ярославского филиала завода лекарств в качестве рассказал не только о производстве препаратов, но и о заботе о живом медведе.

- Мы продолжили заботиться о своем подопечном - медвежонке Умка, - сказал Владимир Колышкин. - Символе Ярославля, жителе ярославского зоопарка, который остался без внимания посетителей, но жив-здоров и в меру упитан.

Президент поблагодарил всех, кто продолжал в эти два месяца работать, несмотря на все возникшие сложности.

- У нас было и есть очень много предприятий, которые не прекращали работу, держали, что называется, экономический фронт борьбы с коронавирусом, - сказал Путин. - Мы действительно достойно ответили на угрозу эпидемии.

О ЧЕМ ЗАЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Экономика доказала, что способна адаптироваться к серьёзным вызовам, выдерживать большую нагрузку и работать без сбоев в непростых условиях.

- У России есть резервы, позволяющие быстро и без существенных затрат повышать результативность труда.

- Эпидемия коронавируса нас всех объединила, и это позволило нам с минимальными потерями выходить из сложившейся ситуации.