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Путину рассказали о тяжести "золотой медали"

21 мая 2019, 14:24  •  44 • В России

Российские школьники еще дохаживают в школу последние дни перед каникулами, а Владимир Путин на встрече с министром просвещения Ольгой Васильевой уже подвел итоги учебного года.

- Вообще, хотелось бы поговорить о ситуации в отрасли, - сказал президент. - Знаю, что много мероприятий проходит у вас: и олимпиады, и подготовка к следующему году уже началась, и конкурс «Учитель года» уже идет полным ходом.

- У нас 42 тысячи школ заканчивают учебный год, в этом году 647 тысяч человек заканчивают 11-й класс, 1 миллион 41 тысяча заканчивают 9-й класс, - подсчитала Васильева. - Вы говорили о том, чтобы держать уровень заработной платы. Для нас это самое основное, мы стараемся делать по всем уровням образования.

Министр доложила, что в этом учебном году была значительно сокращена чрезмерная отчетность, на которую жаловались отечественные педагоги.

- Учителя страшно расстраивались из-за этого и администрация школ, поэтому мы сократили отчеты до минимума, именно отчеты школ, чтобы не было дублирования, - рассказала она. - Мы закончили Всероссийскую олимпиаду, это 6 миллионов наших школьников. Мы потихонечку начинаем наш международный этап. Прошла Азиатская олимпиада по физике, наши школьники получили две золотые медали, четыре серебряных и одну бронзовую. То есть наши дети, конечно, в смысле подготовки сильнее, чем многие их сверстники из других стран.

При этом нынешним школьникам стало сложнее получить золотую медаль. Теперь этот знак отличия существенно "потяжелел".

- Теперь нужно сдать все годовые предметы на «отлично», на экзаменах по русскому языку и математике в 11 классе должны получить не менее 70 баллов, и только после этого можно претендовать на знак отличия «Золотая медаль», - заявила Васильева. - Это очень важно, это качество образования, это результат единого пространства, за которое мы так все вместе боремся.

Министр просвещения доложила, о выполнении еще одного поручения президента.

- Это академическая школа, проект «Опорная школа РАН». Мы очень надеемся, что 1 сентября мы сможем запустить 101 школу.

- Это прилично. Это практически чуть ли не по всем субъектам, - похвалил Путин.

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