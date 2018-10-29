Путину рассказали о строительстве хабов "Аэрофлота" в четырех городах России

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев пришел на доклад к президенту с амбициозными планами на ближайшие пять лет — к 2023 году компания планирует выйти на рубеж в 100 миллионов перевезенных пассажиров. Такому росту амбиций, разглядывая принесенную презентацию, удивился даже Путин,

- В 1990-м году «Аэрофлот» был в Книге рекордов Гиннеса, мы перевозили 139 миллионов человек, - рассказывал Савельев. - В 1994-м году, вы видите, объем перевозок упал до 3,1 миллиона пассажиров. То есть компания «Аэрофлот» распалась на 300 компаний в тот момент, и в целом авиация в тот момент перевозила около 30 миллионов человек.

- 3 миллиона человек всего? А 1990-й год – 139 миллионов? - не мог поверить Путин.

- В 2017 году мы официально вошли в двадцатку глобальных перевозчиков, стали 19-й компанией, перевезя 50,1 миллиона человек как группа «Аэрофлот», - продолжил Савельев. - В этом году мы увеличим наши перевозки, и в целом группа перевезет 56 миллионов человек.

Большие надежды возлагаются в этом плане на лоукостер «Победа», которая в 2018 году перевезет 7 миллионов пассажиров, а к 2023 году ее нагрузка должна вырасти до 25–30 миллионов.

- «Победа» востребована, она сложная, к ней много вопросов, претензий, но она имеет загрузку 94 процента, и прибыль – она уже два года дает чистую прибыль по 3,5 миллиарда, - привел цифры Савельев. - Наша инвестиция в «Победу», по бизнес-плану, должна была быть 100 миллионов долларов. Мы проинвестировали 50, оценки показывают, что она стоит 612 миллионов долларов. Вот сегодняшняя цена «Победы».

Вторая задача авиакомпании - нарастить транзитный поток из Юго-Восточной Азии, для этого будут создаваться региональные хабы.

- Мы хотим из Москвы перемещаться, - рассказал глава компании. - Конечно, Шереметьево – наш родной дом, но мы видим, что когда-то там будет для нас предел, и хотим рассматривать четыре точки. Это Сочи, где мы будем базироваться, а не просто летать, Екатеринбург, где мы будем базироваться, Новосибирск и Красноярск.

В Красноярске или Екатеринбурге «Аэрофлот» планирует построить хаб, чтобы наращивать транзитный поток из Китая и Азии в Европу, минуя Москву.

- А Владивосток? - уточнил Путин.

- Владивосток мы продолжаем развивать, там будет региональная наша авиакомпания «Аврора», - ответил Савельев. - Это будет хаб, мы его будем двукратно увеличивать, и будем развивать Хабаровск. Это по региональным маршрутам.

В компании поставлена цель постепенно увеличивать число российских самолетов.

- У нас есть большая задача по строительству и по вводу в эксплуатацию 200 отечественных авиалайнеров с учетом того, что мы законтрактовали МС-21 и 100 машин «Сухой Суперджет» и 50 у нас есть в наличии, - доложил глава «Аэрофлота». - Все эти 200 машин до 2023 года мы надеемся запустить.