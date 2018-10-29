Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Злобин: "Трампу разрушать нечего! Россия ослабла до предела!" Воскресн...
Дочь Сталина используют, чтобы опорочить ее отца и весь социальный строй
Пушков: Меркель осознала важность Путина и Эрдогана для ЕС
Двух голосов не хватило: Депутаты Армении повторно провалили принятие поправок к...
Главная / В России

Путину рассказали о строительстве хабов "Аэрофлота" в четырех городах России

29 октября 2018, 17:09  •  88 • В России

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев пришел на доклад к президенту с амбициозными планами на ближайшие пять лет — к 2023 году компания планирует выйти на рубеж в 100 миллионов перевезенных пассажиров. Такому росту амбиций, разглядывая принесенную презентацию, удивился даже Путин,

- В 1990-м году «Аэрофлот» был в Книге рекордов Гиннеса, мы перевозили 139 миллионов человек, - рассказывал Савельев. - В 1994-м году, вы видите, объем перевозок упал до 3,1 миллиона пассажиров. То есть компания «Аэрофлот» распалась на 300 компаний в тот момент, и в целом авиация в тот момент перевозила около 30 миллионов человек.

- 3 миллиона человек всего? А 1990-й год – 139 миллионов? - не мог поверить Путин.

- В 2017 году мы официально вошли в двадцатку глобальных перевозчиков, стали 19-й компанией, перевезя 50,1 миллиона человек как группа «Аэрофлот», - продолжил Савельев. - В этом году мы увеличим наши перевозки, и в целом группа перевезет 56 миллионов человек.

Большие надежды возлагаются в этом плане на лоукостер «Победа», которая в 2018 году перевезет 7 миллионов пассажиров, а к 2023 году ее нагрузка должна вырасти до 25–30 миллионов.

- «Победа» востребована, она сложная, к ней много вопросов, претензий, но она имеет загрузку 94 процента, и прибыль – она уже два года дает чистую прибыль по 3,5 миллиарда, - привел цифры Савельев. - Наша инвестиция в «Победу», по бизнес-плану, должна была быть 100 миллионов долларов. Мы проинвестировали 50, оценки показывают, что она стоит 612 миллионов долларов. Вот сегодняшняя цена «Победы».

Вторая задача авиакомпании - нарастить транзитный поток из Юго-Восточной Азии, для этого будут создаваться региональные хабы.

- Мы хотим из Москвы перемещаться, - рассказал глава компании. - Конечно, Шереметьево – наш родной дом, но мы видим, что когда-то там будет для нас предел, и хотим рассматривать четыре точки. Это Сочи, где мы будем базироваться, а не просто летать, Екатеринбург, где мы будем базироваться, Новосибирск и Красноярск.

В Красноярске или Екатеринбурге «Аэрофлот» планирует построить хаб, чтобы наращивать транзитный поток из Китая и Азии в Европу, минуя Москву.

- А Владивосток? - уточнил Путин.

- Владивосток мы продолжаем развивать, там будет региональная наша авиакомпания «Аврора», - ответил Савельев. - Это будет хаб, мы его будем двукратно увеличивать, и будем развивать Хабаровск. Это по региональным маршрутам.

В компании поставлена цель постепенно увеличивать число российских самолетов.

- У нас есть большая задача по строительству и по вводу в эксплуатацию 200 отечественных авиалайнеров с учетом того, что мы законтрактовали МС-21 и 100 машин «Сухой Суперджет» и 50 у нас есть в наличии, - доложил глава «Аэрофлота». - Все эти 200 машин до 2023 года мы надеемся запустить.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
88
Источник
Похожие новости
29 октября 2018, 17:09
Россия создает самый быстрый вертолет в мире
28 октября 2018, 13:24
Форт обещаний: дольщики в Краснодаре четвёртый год бьются за свои квартиры
29 октября 2018, 17:09
Путину рассказали о строительстве хабов "Аэрофлота" в четырех городах России

29 октября 2018, 13:54
Дмитрий Песков: Сверка часов в отношениях России и США - главная цель встречи Путина и Трампа
29 октября 2018, 00:54
Страна за неделю с 22 по 28 октября
29 октября 2018, 13:54
Владимир Сипягин формирует правительство по принципу «семейственности»?
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 10:24
Только не в России: Грузия голосует за нового президента
26 октября 2018, 03:09
«Подставит ли Израиль теперь свои самолеты?»: Комплексы С-300 в Сирии разглядели из космоса
24 октября 2018, 12:09
Израиль не оставил шанса русским
28 октября 2018, 20:09
Не удержался: Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, едва услышав слово «Донбасс»
23 октября 2018, 10:09
Шантаж по-американски: Германия согласилась закупать газ у США
25 октября 2018, 13:54
«Наводнение, дождь не прекращается»: жители Краснодарского края рассказали о ЧС из-за ливней
24 октября 2018, 02:24
Бывший хозяин «Черкизона» написал Путину «покаянное письмо» - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.