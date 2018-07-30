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Путину рассказали о подготовке к Универсиаде

30 июля 2018, 16:54  •  28 • В России

- Когда я у вас был, говорили по некоторым направлениям, которые чрезвычайно чувствительны для людей, в том числе по экологии, - Владимир Путин на встрече с врио губернатора Красноярского края напомнил о совещании, на котором обсуждали улучшение экологической ситуации. - Договаривались, что нужно вместе сделать, объединить усилия бизнеса, региональных властей, федеральных.

- Что касается крупного бизнеса, то у них есть свои программы, это действительно серьезные вещи, - ответил Усс. - Но вот городская среда – это тема сложная. Мы подготовили комплексный план, но учитывая, что в национальные приоритеты попали еще 11 городов (наряду с Норильском и Красноярском), срок подписания этих документов уходит на сентябрь.

Глава региона заверил президента, что это тот вызов, который обязательно должен быть реализован. Пользуясь случаем, он поднял еще одну давнюю проблему Красноярска - строительство метро.

- Учитывая, что тема финансовоемкая, естественно, она просто уходит, - сказал Усс. - Я опасаюсь, что она может уйти в никуда. Я отдаю себе отчет, что на самом деле 65 миллиардов – это серьезная сумма. Мне кажется, мы могли бы к этому подойти, может быть, с иных позиций – комплексное решение по скоростным видам городского транспорта (где-то электричка, где-то есть новые скоростные трамваи), с тем чтобы это не стало домашним заданием чисто Красноярского края.

- Эта тема не должна умереть, давайте к ней вернемся, - поддержал Путин. - Подъезжайте, мы поговорим с участием правительства, минфина, со всеми коллегами, которые занимаются пространственным развитием.

Красноярск активно готовится к Универсиаде, до которой осталось всего полгода.

- Есть проблемы, их довольно много, но мы знаем, как их решать, - подтвердил врио губернатора. - Там и грубые ошибки в проектах, и прочее. Мы их решим. Планка спортивных международных мероприятий вами задана невероятно высокая. Это и Сочи, и Казань, и, естественно, чемпионат. И в этой связи мы не можем вас подвести по Красноярску.

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