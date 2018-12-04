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Путину рассказали о первом переходе на «цифру»: Тверская область начала тестировать новый телесигнал

04 декабря 2018, 17:39  •  80 • В России

Накануне вечером в Тверской области отключили аналоговое телевещание, регион первым в России начал переход на вещание цифровое. Об этом и спросил Владимир Путин губернатора области Игоря Руденю на встрече в Ново-Огарево:

- Вы перешли на «цифру» по телевидению?

- Да, перешли на цифровое телевидение, проект очень ответственный, - подтвердил губернатор. - Самое главное - обеспечить возможность перехода всем жителям Тверской области, вне зависимости от возможностей, возраста и материального благополучия.

Дело в том, что многие старые телевизоры в цифровом формате работать не будут. И их владельцам придется покупать новые модели. В следующем году на "цифру" перейдет вся страна, а пока на Тверской области обкатывается этот переход.

- Нами подготовлена программа поддержки для тех, кто может нуждаться, мы приняли все необходимые решения, выделили дополнительные средства, - пообещал помощь Руденя. - И теперь у нас соцзащита сделала программу по выплатам населению, которое может прийти и попросить компенсацию для себя по приобретаемым приставкам для цифрового телевидения, для тех, у кого телевизионные приёмники не принимают цифровые сигналы.

- Не забыть никого, чтобы люди не остались без телевещания, - поручил Путин.

- Задействованы волонтёры, задействованы общественные организации, которые находятся на территории Тверского региона, активную работу провели главы муниципальных образований, РТРС.

- Вас прошу самым внимательным образом лично проконтролировать, - еще раз обратил внимание президент. - Чтобы нагрузки не было излишней на людей – первое. И второе – чтобы никто не остался без вещания.

- Самое главное, что у людей появилась возможность бесплатно, на безвозмездной основе, смотреть 20 каналов в цифровом качестве, - сказал глава региона. - Потому что сегодня в аналоговом качестве у нас есть определённое количество каналов, а остальное – это спутниковое телевидение, кабельное, которое надо оплачивать.

- Приставки нужны, деньги нужно платить за это, - не согласился Путин. - Внимательно посмотрите за каждой семьёй.

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