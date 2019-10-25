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Путину рассказали о переходе таможни на цифру
25 октября 2019, 16:24 • 46 • В России
- Таможня – это уникальный орган, в котором сосредоточены и правоохранительные функции, и административные, и фискальные. Важнейший инструмент государства в обеспечении своих интересов. Я хочу поблагодарить всех сотрудников таможни за работу и пожелать новых успехов, - Владимир Путин начал встречу с главой Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным с поздравлений с профессиональным праздником. - За первые девять месяцев, я понял, свыше 100 процентов нагрузка.
- Прогнозные задания по перечислению средств в федеральный бюджет выполнены на 102 процента, - подтвердил Булавин. - Всего перечислено 4 триллиона 180 миллиардов рублей, из них при экспорте товаров 1 триллион 700 миллиардов рублей, при импорте товаров 2 триллиона 400 миллиардов рублей.
Глава ФТС доложил о создании центров электронного декларирования, расположенных на государственных площадях.
- Сейчас сколько примерно от общего объема через эти центры идет? - уточнил Путин.
- Сейчас 65 процентов. В 2020 году будет 95 процентов, - ответил Булавин. - Всего планируется 16 центров по всей России. До реформы было свыше 600 мест таможенного оформления, и все они, как правило, находились в помещениях, которые принадлежали бизнесу. На настоящий момент создано уже 12 таких центров, в следующем году создадим еще четыре центра.
- Где? - спросил президент.
- Владивосток, Санкт-Петербург, Москва и Ростов-на-Дону. Повысилась управляемость таможенными органами. Когда было 672 места таможенного оформления, – это один подход, когда их станет 16, – совершенно другой.
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