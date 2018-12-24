Путину рассказали, что минтай за треску больше не выдать

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров доложил президенту, что российская торговля не только на подъеме, но и на пороге чуть ли не двукратного роста.

- Потенциал для развития российской торговли далеко не исчерпан, по обеспечению торговыми площадями на тысячу человек у нас примерно 800 квадратных метров, - заявил он. - Мы уступаем ряду европейских стран практически в два раза, поэтому нам точно есть куда двигаться и куда развиваться. Чтобы задействовать все возможные резервы, правительством внесён в госдуму законопроект о нестационарной и развозной торговле.

Министр рассказал, что торговля дает сегодня практически 10 процентов всех налоговых платежей бюджета – и обеспечивает работой 14 миллионов человек в стране.

- Есть суждение о том, что у сетевых компаний сверхприбыли с точки зрения доходности, но хочу привести вам средние цифры, - сказал Мантуров. - На сегодняшний день она находится в умеренной зоне – от 4 до 10 процентов, а средняя составляет по рознице не более 2,5 процента.

- Зато в сельском хозяйстве – 17 с лишним, - заметил Путин.

- И, слава богу, развивается этот сектор, - глава минпромторга. - Мы видим перспективы на ближайшие три года – поступление частных инвестиций в этот сектор порядка 220 миллиардов рублей, будет создано около 250 тысяч новых рабочих мест. И самое главное – это даст возможность сельхозтоваропроизводителям увеличить объёмы поставки своей продукции примерно на 4,5 миллиона тонн по году.

По мнению министерства, это даст мультипликативный эффект - за счёт того, что поступят заказы в другие секторы экономики. В частности, автопрому будет заказано порядка 50 тысяч автомобилей.

- Мы решили ряд серьёзных проблем, в частности по мороженой рыбе практически вышли в ноль нарушений, - рассказал о работе Роскачества Мантуров. - Раньше вместо трески поставлялся минтай. Решены также проблемы нарушений по школьной форме. Более 240 российских наименований продукции получили знак качества, и, по статистике, эти компании увеличили объём производства примерно до 40 процентов. Это говорит о том, что наши граждане доверяют этому знаку, и мы продолжим работу в этом направлении.