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Путину предложили построить Новый Мурманск

30 августа 2019, 18:09  •  132 • В России

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис рассказал президенту о самых разных проблемах региона - от стремительного оттока молодежи до мазутозависимости. Но одной из главных назвал ситуацию в военных городках области.

- Качество жизни в закрытых городах, в городах, где живут наши военные, Краснознамённого Северного флота, не выдерживает никакой критики, - заявил он. - При огромном количестве детей: почти три ребёнка на семью. На самом деле нам надо менять эту ситуацию.

- Не огромное, нормальное. Это правильно, - поправил Путин.

Глава рассказал президенту об амбициозном градостроительном проекте.

- Есть ещё один важный проект: мы хотим реализовать проект под названием «Новый Мурманск». У нас есть Мурманск классический, старый, который нужно привести в порядок, чем мы сейчас занялись, но там, по сути, отсутствует перспектива развития градостроительства, строительства. У нас катастрофически не хватает современного жилья, у нас построено два многоквартирных дома в прошлом году, причём очень небольших. Не хватает спортивных объектов, у нас нет, например, конгресс-центра, у нас нет пятизвёздочных гостиниц.

Чтобы исправить ситуацию региональные власти хотят начать проект на противоположном от Мурманска западном берегу Кольского залива.

- Эта земля принадлежит городу, она фактически сегодня не используется, и как раз там создать научно-образовательный центр, компетенцию в виде ядерной физики, - предложил Чибис. - У нас атомный флот, подводники учатся в Обнинске, а могли бы учиться близко. Там поставить конгресс-центр, сделать проект нового Мурманска, где фактически консолидировать всю мировую арктическую повестку. Это дало бы нам новую точку роста, в том числе в экономике, и статуса Мурманской области как столицы Арктики.

- Хорошо, это интересные и важные проекты, - поддержал президент. - Видимо, и пятизвёздочные гостиницы нужны, и конгресс-центр. Но давайте вернёмся к проблеме ЗАТО, этот вопрос требует особого внимания.

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