Путину предложили не проводить выборы президента: Российский лидер улыбнулся и ответил однозначно

Сегодня, 4 февраля, президент России Владимир Путин находится с визитом в Череповце. Там на встрече с представителями общественности ему задали интересный вопрос.

"Имеет ли смысл проводить выборы президента, если голосованием по поправкам народ уже выразит поддержку их автору?" - спросили из зала.

Российский лидер не смог удержаться от улыбки.

"Я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия, - ответил он. - Нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента?"

И добавил: "Думаю, что нет".

По его словам, если речь всё же идёт о выборах президента, то они должны быть проведены на альтернативной основе.