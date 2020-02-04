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Путину предложили не проводить выборы президента: Российский лидер улыбнулся и ответил однозначно

04 февраля 2020, 20:24  •  86 • Политика
Российскому президенту предложили не проводить выборы главы государства, если голосованием по поправкам народ уже выразит поддержку лидеру. На это Владимир Путин лишь улыбнулся и ответил однозначно.
Сегодня, 4 февраля, президент России Владимир Путин находится с визитом в Череповце. Там на встрече с представителями общественности ему задали интересный вопрос.
"Имеет ли смысл проводить выборы президента, если голосованием по поправкам народ уже выразит поддержку их автору?" - спросили из зала.
Российский лидер не смог удержаться от улыбки.
"Я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия, - ответил он. - Нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента?"
И добавил: "Думаю, что нет".
По его словам, если речь всё же идёт о выборах президента, то они должны быть проведены на альтернативной основе.

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