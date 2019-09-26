Путину предложили добавить импортозамещения

Диверсификации оборонно-промышленного комплекса - одна из главных задач, поставленных на ближайшие годы перед российской оборонкой. Вице-премьер Юрий Борисов пришел к Владимиру Путину с дополнительными предложениями, как эти задачи решить.

- В 2018 году 20,8 процента – это уже объем гражданской продукции в совокупном объеме продукции, которую выпускает оборонно-промышленный комплекс, - доложил Борисов. - Знаю, что вы рассчитываете, и есть такие поручения, чтобы мероприятия национальных проектов явились катализатором именно для диверсификации. Я предварительно обсудил дополнительные предложения на этот счет с Дмитрием Медведевым, думаю, они дали бы определенный результат.

Правда, конкретные идеи вице-премьер представил президенту уже в закрытом формате. Кроме этого он доложил о мерах, которые можно "реализовать в случае дополнительных санкций".

- Чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью, - охарактеризовал их Борисов. - Потому что с 2014 года, после введения санкций, украинская промышленность и промышленность стран НАТО и ЕС прекратили поставлять нам отдельные комплектующие и материалы. Мы реализуем по вашему поручению эту программу. На текущий момент срывов гособоронзаказа в связи с отказом поставок у нас нет.