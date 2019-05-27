Путину пожаловались на "перетекание проверок" бизнеса

Бизнес-омбудсмен Борис Титов пришел к Владимиру Путину с очередным Докладом о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности и этим талмудом главу государства совсем не порадовал.

- Много проблем, и прежде всего они касаются уголовного преследования бизнеса, - заявил Титов. - Статистика не очень хорошая: пока больше 80 процентов бизнесменов заявляют, что не считают ведение бизнеса у нас в стране делом безопасным. К сожалению, это количество пока только увеличилось.

По вопросам уголовного преследования омбудсмен даже составил отдельный доклад.

- Конечно, самой большой проблемой является применение меры пресечения, связанной с лишением свободы во время предварительного следствия, а также во время суда, - продолжил Титов. - Содержание предпринимателя под стражей является очень сильным негативным влиянием на его бизнес. Мы провели опрос "какое влияние оказало возбуждение уголовного дела на их бизнес?" 54 процента заявили, что их бизнес закрылся в результате возбуждения дела, а 64 процента, что это очень сильно повлияло даже на их здоровье. Конечно же, было бы правильно, чтобы была возможность применять другие меры пресечения, не только для предпринимателей, для всех.

Уполномоченный попросил обратиться в Верховный суд за специальным разъяснением о применении в первую очередь к бизнесменам залога, как меры пресечения.

- Это было бы очень серьёзное изменение, которое позволило бы предпринимателю не уходить от ответственности, с другой стороны, продолжать иметь возможность вести бизнес, - пояснил он. - Потому что в среднем 146 сотрудников на предприятии теряли свою работу, если закрывается компания.

- Конечно, это всё негативные последствия, - согласился Путин. - Что касается залога, надо внимательно проанализировать ситуацию и посмотреть. Здесь важна, конечно, сумма залога. Потому что, если предполагаемое преступление тянет на миллиарды, а сумма залога 10 копеек, то тогда это не работает. С другой стороны, это тоже может быть действенным инструментом, чтобы эффективно вести, с одной стороны, дело, расследовать, с другой стороны, не прекращать деятельность предприятия, не останавливать, людей на улицу не выбрасывать. Я с вами согласен, надо посмотреть.

Титов рассказал еще об одной проблеме - число проверок бизнеса снизилось, а штрафы и их количество - увеличилось.

- То есть количество проверок снизилось, а финансовая нагрузка в целом возросла? - уточнил президент. - Это объективные данные? 179 миллиардов?

- Да, это очень серьёзные цифры. Вы видите, что только мировые судьи на 3,8 миллиарда, - подтвердил омбудсмен. - На место старых видов проверок, которые плановые и внеплановые, но все, которые проходят под контролем прокуратуры, сегодня их заменяют другие виды проверок. Так называемые проверки по КоАП, административные расследования, мониторинги, региональные администрации дают задания на специальные проверки. Они проходят без контроля прокуратуры. Вообще по закону имеют право проверять без контроля прокуратуры.

Среди приведенных им примеров был Роспотребнадзор, у которого до 25 процентов дел против бизнеса в результате именно проверок, которые не подконтрольны прокуратуре.

- А число штрафов – 20 процентов уже от общего количества штрафов от этих специальных видов проверок, - описал масштаб Титов. - То же самое Росприроднадзор: более 60 проверок об административных правонарушениях и более 50 процентов от суммы штрафа. То есть наши контрольно-надзорные органы находят возможность даже найти какие-то новые формы контроля, которые сегодня реализуют.

Еще одна беда - неисполнение поручений президента по изменениям в законодательство о том, что должны быть прежде всего предупреждения, а потом – штрафы.

- Есть органы, которые практически вообще сегодня не используют предупреждения, - рассказал Титов. - Ростехнадзор, например, практически не использует предупреждения. То есть сегодня, к сожалению, это пока не работает. Статьи-рекордсмены, по которым административная нагрузка растёт, прежде всего связаны с транспортом. То есть эти новые системы контроля. Понятно, что там было очень «низко», их не было, а сегодня они растут. Это и система «Платон», и превышение массы или так называемых габаритов транспортного средства, это контроль на дорогах. Сегодня, в общем, это выливается уже в серьёзные цифры.

- Многие вещи, о которых вы сказали, несуразность или перетекание административной нагрузки из одного вида в другой, недопустимы, с этим нужно бороться, - согласился Путин. - Нельзя допустить, чтобы люди, чтобы конкретные предприятия от этого страдали.