Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин перенес столицу Дальнего Востока
Не договорились: Россия и Белоруссия не подписали соглашение о взаимном признани...
«Повод для продления военного положения»: МИД России предупредил о готовящейся п...
Ненапряжный Усик
Главная / В России

Путину пожаловались на конфликт театра и закона

13 декабря 2018, 19:24  •  60 • В России

- Не слышно? - Владимир Путин на встрече с деятелями театрального искусства в ярославском драматическом театре сразу же столкнулся с профессиональной претензией. - Попробую погромче. Хотя так говорить, как Александр Анатольевич, у меня все равно не получится, - покосился он на сидевшего рядом Ширдиндта.

- Не дай Бог! - тут же отреагировал тот, одной репликой показав, что такое уровень актера.

В честь открытия Года Театра в первом российском театре в Ярославле президент встретился с ведущими отечественными режиссерами, и наверное, быстро об этом пожалел. Потому что тема разговора была одна — жалобы президенту. Региональные деятели искусств жаловались по мелочи: нет Дома актера, слабое финансирование, низкие зарплаты актеров в провинции. Федеральные — по крупному: сразу на 44 федеральный закон, превращающий их жизнь в борьбу с отчетностью. Всеми силами они старались убедить президента, что получать государственные деньги на театры можно, а отчитываться за них по закону — нет.

Директор Большого театра Владимир Урин пожаловался, что он не может передать Красноярскому театру оперы и балета костюмы к спектаклю «Борис Годунов».

- Приходит Счетная палата и говорит «а почему бевозмездно? Вы должны в аренду отдавать!», - разводил он руками.

- Ну есть же возможность за 1 рубль оформить аренду, - не согласился Путин.

- Вот, например, худрук театра Евгений Миронов решил, что какую-то постановку должен ставить режиссер Валерий Фокин, - рассказывала директор «Театра Наций» Мария Ревякина.

- Как это сделать законно? Мы проводим конкурс — у нас как-будто конкурируют Фокин, Могучий и Туминас. И выигрывает Туминас. Как самый дешевый!

На этих словах режиссер Театра Вахтангова Римас Туминас театрально встал и сделал вид, что оскорбленно выходит.

- Нам приходится заполнять кучу бумаг, - продолжала Ревякина. - Например, для расчетов с актерами пишутся акты «к гражданке Пересильд претензий нет», и так на 400 артистов.

На фоне «дела Серебренникова» это, конечно, были интересные разговоры.

- Творческий работник — занимайся творчеством, а подписываешь финансовые документы — будь готов нести ответственность по закону, - заявил Путин после очередной жалобы на отстранение от работы режиссера из Новосибирска. - В каждом вопросе нужно тщательно разбираться.

Наверняка, этот разговор о не терпящем финансовой суеты служении муз длился бы бесконечно, но в театре давно собралась публика, ждавшая начала спектакля.

- Хочу вас проинформировать, что зал на 950 человек в сборе! - тоже театрально попытался поставить точку в разговоре Путин, и через некоторое время ему действительно удалось вырваться и отправиться на сцену — открывать Год Театра.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
60
Источник
Похожие новости
12 декабря 2018, 20:39
Росгвардия закупит современные бронемашины для борьбы с террором
12 декабря 2018, 20:39
Ансамбль Росгвардии перепоет Last Christmas в центре Москвы
13 декабря 2018, 19:24
Путину пожаловались на конфликт театра и закона

12 декабря 2018, 22:09
«Учитывает интересы более 20 млн человек»: Госдума приняла закон о любительском рыболовстве
12 декабря 2018, 20:39
Самых умных призывников в армию провожал генерал-лейтенант
13 декабря 2018, 19:24
Путин в Ярославле прочитал детям «Интернационал»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
13 декабря 2018, 14:25
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
13 декабря 2018, 01:39
Американцы сделали в штаны от российских Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
13 декабря 2018, 03:09
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем
13 декабря 2018, 11:24
Высылкой журналистки Бойко на Украину ей подпишут ″смертный приговор″, уверен Коротче...
13 декабря 2018, 01:39
"Путин дает понять США, что "он может играть в нашем дворе" - эксперты...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
08 декабря 2018, 20:54
Украинский ПУПЕЦ ударил по лбу «томос невезения» (Руслан Осташко)
07 декабря 2018, 02:39
«Петро, вези все что есть»: Порошенко призвали не останавливаться на переброске десантников к границам с Россией
11 декабря 2018, 03:24
Переговоры в шаге от пропасти
13 декабря 2018, 03:09
Киевляне - журналисту «КП»: Это вы в Москве войны не хотите, а мы в ней живем
10 декабря 2018, 00:40
Tpycы можно и не менять
08 декабря 2018, 14:24
Более двух стран: Болгария рассказала про Керченский инцидент
07 декабря 2018, 15:39
"Путинский режим совсем слетел с катушек!": В Сети показали либералам французский "майдан"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.