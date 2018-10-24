Путину пожаловались, что итальянцы страдают без его внимания

Редко в мировой политике можно найти человека, с которым Владимир Путин не был бы знаком лично. Но премьер Италии Джузеппе Конте недавно попал в политический топ-клуб, поэтому ему пришлось перед переговорами сначала познакомиться с президентом России.

- Между Россией и вашей страной последние годы сложились очень деловые и вместе с тем очень теплые отношения, которые поддерживаются всеми политическими силами России и Италии, - исподволь напомнил Путин про свою дружбу с Сильвио Берлускони и многими другими итальянскими лидерами. - Несмотря на непростые времена, мы никогда не теряли высокого уровня политических контактов.

Конте был с этим полностью согласен, более того он хотел бы развивать отношения несмотря на санкции.

- Несмотря на сложности, которые мы наблюдаем сегодня в международном контексте, которые я бы определил как весьма деликатные, нам удается сохранить качество и объем наших связей, - изящно сформулировал он. - Хотел бы, чтобы вы в самом ближайшем времени посетили Италию. Вы слишком долго у нас не были. Я бы очень не хотел, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что вы не уделяете ему должного внимания.

Получалось, что итальянцы страдают из-за того, что Путин не уделяет им достаточно внимания. Но президент России вспомнил о другом - о трагедии накануне с российскими болельщиками на сорвавшемся эскалаторе в Риме.

- Я бы хотел передать слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, которые оказывали помощь болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро, - сказал Путин.