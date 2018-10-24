Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пашинян сам спланировал проигрыш в парламенте: «Он хочет избавиться от оппозиции...
Украинцы рассказали о мешающих стране развиваться факторах
Американский эксперт рассказал, почему СДУЛСЯ договор о РСМД! Вечер с Соловьевым...
«Мы должны быть готовы нейтрализовать угрозы»: Шойгу о возможном появлении дивиз...
Главная / В России

Путину пожаловались, что итальянцы страдают без его внимания

24 октября 2018, 16:54  •  126 • В России

Редко в мировой политике можно найти человека, с которым Владимир Путин не был бы знаком лично. Но премьер Италии Джузеппе Конте недавно попал в политический топ-клуб, поэтому ему пришлось перед переговорами сначала познакомиться с президентом России.

- Между Россией и вашей страной последние годы сложились очень деловые и вместе с тем очень теплые отношения, которые поддерживаются всеми политическими силами России и Италии, - исподволь напомнил Путин про свою дружбу с Сильвио Берлускони и многими другими итальянскими лидерами. - Несмотря на непростые времена, мы никогда не теряли высокого уровня политических контактов.

Конте был с этим полностью согласен, более того он хотел бы развивать отношения несмотря на санкции.

- Несмотря на сложности, которые мы наблюдаем сегодня в международном контексте, которые я бы определил как весьма деликатные, нам удается сохранить качество и объем наших связей, - изящно сформулировал он. - Хотел бы, чтобы вы в самом ближайшем времени посетили Италию. Вы слишком долго у нас не были. Я бы очень не хотел, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что вы не уделяете ему должного внимания.

Получалось, что итальянцы страдают из-за того, что Путин не уделяет им достаточно внимания. Но президент России вспомнил о другом - о трагедии накануне с российскими болельщиками на сорвавшемся эскалаторе в Риме.

- Я бы хотел передать слова благодарности мэру Рима и медицинскому персоналу, которые оказывали помощь болельщикам, которые пострадали во время инцидента в римском метро, - сказал Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

126
Источник
Похожие новости
23 октября 2018, 21:24
На Захарченко охотилась «умная бомба»
24 октября 2018, 15:09
«Топаз», «Ворчун» и «Тайфунёнок»: какие вооружения представили на выставке в Москве российские и зарубежные компании
24 октября 2018, 18:24
«Используют миф о российской угрозе»: Шойгу сообщил о небывалом уровне активности НАТО у границ России

24 октября 2018, 16:54
США готовят новый план "Барбаросса"
24 октября 2018, 16:54
Может ли ядерная бомба разбудить Йеллоустонский супервулкан
24 октября 2018, 02:09
Списки готовятся: кого затронут контрсанкции России против Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 октября 2018, 20:54
Керченских студентов и преподавателей убил колумбайнер?
20 октября 2018, 02:40
Просто плати за газ
18 октября 2018, 22:54
Путин наконец заговорил с Западом на понятном ему языке - Гаспарян
19 октября 2018, 05:24
Трагедия в Керчи: хватит быть идиотами (Анна Сочина)
24 октября 2018, 12:09
Израиль не оставил шанса русским
23 октября 2018, 10:09
«Всем стало страшно?» - Армен Гаспарян о «мощном ударе», который Киев нанес по России
20 октября 2018, 10:39
"Становится страшновато": Захарова об уровне компетенции Никки Хейли
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.