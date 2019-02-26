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Путину пообещали заказов на триллион рублей

26 февраля 2019, 17:39  •  127 • В России

«НОВАТЭК» сегодня один из лидеров в стране в области производства сжиженного газа. Глава компании Леонид Михельсон доложил Владимиру Путину о колоссальных планах на ближайшие годы.

- В декабре 2017 года вы открыли первую линию «Ямал СПГ», а в декабре прошлого года мы его запустили на полную мощность – 16,5 миллиона тонн, и на сегодняшний день каждые 33 часа отгружается танкер – 70 тысяч тонн СПГ, - начал Михельсон.

- Ритмично работает, - похвалил Путин.

- Было размещено заказов – порядка 650 миллиардов рублей на российских предприятиях, 55 регионов были задействованы в строительстве.

- 55 регионов? - даже удивился такому размаху президент.

- 55 регионов, - подтвердил Михельсон. - Разброс – и в Красноярском крае есть какие-то заводы, каждый специализируется на своём. Что очень важно, мы приступили к строительству четвёртой линии, и эта линия по технологии «НОВАТЭКа» полностью на российском оборудовании. Она опытно-промышленная, около миллиона тонн. Испытаем в следующем году и будем их таможить. Через месяц запускаем среднетоннажный СПГ-завод в Высоцке, 600 тысяч тонн. Там рассчитываем в основном на бункеровку кораблей.

- Это Ленинградская область? - уточнил Путин.

- Да, будем принимать, наверное, в следующем году решение ещё о двух линиях, будет ещё плюс миллион 200 тысяч тонн. Главное, мы приступили к реализации второго проекта «Арктик СПГ – 2», производительность уже 19,8 миллиона тонн. Большое общение у нас с нашими промышленными предприятиями, предполагается более одного триллиона рублей заказов на российских предприятиях.

Глава «НОВАТЭКа» доложил о работе над центром строительства морских сооружений, где будут делать платформы, с общим объёмом инвестиций в Мурманской области около 120 миллиардов рублей.

- Стратегия «НОВАТЭКа» предусматривает сегодня 57 миллионов тонн производства СПГ к 2030 году, но я говорю это сегодня: уже какая-то уверенность есть, - заявил глава компании. - Через год-два мы пересмотрим в сторону увеличения – до 70 миллионов тонн. Мы предполагаем как раз в рамках вашего майского указа - "доведение грузопотока по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн" - более 50 процентов будут только наши грузы, они дадут больше 46 миллионов тонн. Предполагаем сделать два перегрузочных центра: один в Мурманской области, второй на Камчатке.

Для реализации всего запланированного "НОВАТЭКом" будет задействовано 800 предприятий. Будет создано 12 тысяч рабочих мест в Мурманской области, а по России – более 80 тысяч.

- По нашим оценкам, это даст в течение десяти лет каждый год 0,15 процента ВВП, то есть громадный объём, - не стал скромничать Михельсон.

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