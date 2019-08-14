Путину пообещали снизить ипотеку

Несколько лет назад в поисках выхода из тупиковой проблемы обманутых дольщиков было принято решение перевести всю систему на новый принцип работы. Теперь жулик-застройщик не сможет скрыться вместе с присвоенными деньгами дольщиков, поскольку напрямую имеет дело только с банкирами. Деньги же поступают на специальные эскроу-счета в определенных банках, которые и выделяют финансирование на строительство.

Обсудить начало этой работы Владимир Путин и пригласил главу ВТБ Андрея Костина.

- У нас строительный комплекс, вся отрасль строительная переходит на новую систему работы, и от того, как банковская система отреагирует на эти изменения, во многом будут зависеть результаты всей строительной отрасли, - начал разговор Путин. - Ваш банк тоже уже использует эскроу-счета вместе с вашими клиентами. Как идёт эта работа?

- Действительно, с 1 июля новый закон действует, новые правила, но пока мы видим позитивный результат этой работы, - рассказал Костин. - Что касается эскроу-счетов, то пока у нас в банке открыто где-то полторы тысячи счетов на сумму свыше шести миллиардов. Мы вообще считаем, что до конца года будет открыто 25 тысяч счетов. И что мне кажется позитивным, это не приводит к удорожанию строительства. Поэтому я думаю, что мы справимся с этой задачей.

- А в целом ипотека как себя чувствует, по вашим ощущениям? - спросил президент.

- Ипотека чувствует себя хорошо, никаких «мыльных пузырей» мы тут не видим, - ответил глава ВТБ. - У банка сегодня ипотечный портфель полтора триллиона. За первое полугодие он прирос на 300 миллиардов – это 120–130 тысяч новых кредитов. Примерно на четверть увеличение по сравнению с прошлым годом, но спрос продолжает быть стабильным.

На предыдущей встрече Путин просил сделать все, чтобы стоимость ипотеки снижалась, Костин этого не забыл.

- Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9 процента, - сказал он. - Мы считаем, что ставки пойдут вниз до конца года.

- Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции, - одобрил президент.