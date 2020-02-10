Путину пообещали расселять в год по миллиону метров аварийного жилья

- Ввод жилья за 2019 год составил 80,3 миллиона квадратных метров, - доложил президенту министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, оговорившись при этом, что данные еще не окончательные. - Впервые с 2015 года мы преодолели падающую тенденцию.

- У нас было принято решение о финансировании отрасли через банки, через эскроу-счета, - напомнил Владимир Путин о непростом выходе из проблемы обманутых дольщиков. - По этому вопросу были и существенные опасения, связанные с возможным снижением темпов роста в строительном секторе.

- Что касается перехода на эскроу-счета, это единственно правильный способ защитить деньги граждан, - подтвердил Якушев. - Сегодня мы констатируем, что количество застройщиков, которые переходят на эскроу-счета, получают проектное финансирование, растёт. За этот год мы создали систему, в которой сегодня чётко видим каждый дом.

И судя по приведенной статистике, учет в самом деле ведется в режиме реального времени до каждого дома.

- Сейчас 9008 домов в России строятся за счёт денег граждан, 102,9 миллиона квадратных метров в этой системе. Из них 26 миллионов уже строятся через эскроу-счета, за последние два месяца 4 миллиона квадратных метров проектов перешло уже на новую систему, - доложил Якушев. - Что касается проектов, которые строятся по старым правилам. Вы ставили жёсткую задачу, что они должны в максимально короткие сроки быть достроены и перейти также на проектное финансирование. За три месяца 11 миллионов квадратных метров сдано. Сегодня у нас 64 миллиона достраивается по старым правилам. Можно сказать, что эти дома сдаются достаточно быстро.

- По аварийному жилью как работы идут? - спросил Путин.

- Мы перевыполнили показатели по 2019 году практически в шесть раз, - ответил министр. - Показатели, которые мы брали в рамках национального проекта, – это 140 тысяч квадратных метров, по факту получилось 800 тысяч. На 2020 год у нас показатель – один миллион квадратных метров, мы должны вырасти практически в десять раз. Мы готовы выполнять более серьёзные задачи: 2020, 2021-й и до 2024 года мы должны переселять более одного миллиона квадратных метров аварийного жилья.