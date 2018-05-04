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Путину пообещали построить «технопарки для пенсионеров»

04 мая 2018, 18:09  •  33 • В России

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на встрече с Владимиром Путиным рассказала о технологических и социальных проектах, реализуемых АСИ. Один из них - система долговременного ухода за пожилыми людьми.

- Это абсолютно новый подход, - рассказала глава АСИ. - А самое главное – формирование таких точек активного долголетия, где люди смогут получить необходимые программы реабилитации, провести свой культурный досуг, пройти программы и социальной адаптации, и психологической поддержки. Это будут абсолютно современные площадки, как те же самые технопарки для детей, где детям интересно и они вместе работают в команде. То же самое мы хотим сделать для наших пожилых людей, где они чувствовали бы себя востребованными.

Этот проект планируется за три года реализовать во всех регионах, привлекая частные инвестиции и негосударственных поставщиков.

- Запустили проект «Кадры будущего для регионов», - привела еще один пример Чупшева. - В этом году – шесть пилотных регионов. Думаю, что со следующего года все 85 тоже будут готовы принять участие. Отбираем в каждом субъекте по 500 ребят, активных, высокомотивированных, участников олимпиад, которые в «Сириусе» проходили обучение или хотят, наоборот, туда попасть.

- Какие регионы? - поинтересовался Путин.

- Тульская, Тюменская, Московская области, Пермский край и Татарстан. Уже запущен отбор, очень много заявок. Для каждого ребёнка будет предложена индивидуальная программа развития. Если ему интересна математика, либо естественные науки, либо какие-то спортивные достижения, мы здесь формируем для него интересную траекторию, чем уже в течение года он будет заниматься, и уже форматы групповых работ, смен.

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