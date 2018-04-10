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Путину пообещали построить Силиконовую тайгу

10 апреля 2018, 18:54  •  48 • В России

- Курчатовский институт начинался с 20 килограмм урана, 2 грамм радия и 10 квартир. Это несмотря на то, что у Курчатова был свой кабинет на Лубянке, всего десять квартир дали, - пошутил Путин, общаясь в Курчатовском институте с руководством Российской академии наук и самого института. - Необходимо, чтобы такие мощные научные центры были не только в Москве, но и по всей стране. Развивали научную инфраструктуру, в том числе и в университетах. Создание сети федеральных университетов позволило укрепить не только образование, но и научное пространство в целом.

Президент приехал на 75-летие колыбели отечественной ядерной физики, демонстрируя, что задача прорыва в науке стоит не только на словах. Глава "Курчатника" Михаил Ковальчук показал Путину последние разработки отрасли: лазерно-синхротронный комплекс, способный ускорять электроны, заменяя собой самые большие ускорители, станцию фоточувствительных рентгеновских методов - человека благодаря ей было видно в буквальном смысле "на просвет". Последнее произвело на президента впечатление.

Главной мыслью выставки было, что Курчатовский институт и Академия наук - близнецы-братья.

- У нас даже подарки совпали, - разводил руками Ковальчук. - Мы им приготовили к юбилею портрет Анатолия Александрова, как главы РАН, и они нам привезли портрет Анатолия Александрова, как одного из основателей отечественной ядерной науки. Мы возим нашего Христа на встречу с Магомедом!

С большинством из сидевших за столом президент виделся не так давно - во время посещения Академгородка в Новосибирске. И тем не менее у ученых уже успели накопиться вопросы и пожелания. Одно из них было о развитии подводного научного флота на Дальнем Востоке.

- Шельф уже весь разделили, скоро будет идти раздел глубоководного дна Мирового океана, - предвещал один из академиков РАН.

Самое заманчивое предложение поступило, как водится из Сибири.

- У нас отрабатывалась ускоренная схема развития сибирских отделений, - заявил председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон. - Мы ориентируемся не только на развитие чистой науки, но и на создание мощного технологичесокого базиса. Абсолютно уверены, что если будет поддержка со стороны правительства, то за десять лет будет создана... Мы не хотим называть "Силиконовая долина", а вот "Силиконовую тайгу Сибири" мы гарантируем в Сибири сделать.

- У нашей страны есть одна особенность - она имеет протяженность государственной границы 61 тысяча километров, - обращал внимание на развитие космического дистанционного зондирования академик Валерий Бондур. - Если все мы встанем вдоль рубежей родины против нас встанут по 10 китайцев и 5-6 европейцев с американцами. Нам нужно какие-то другие способы применять для контроля.

- Не встанут, не переживайте, - успокоил его Путин, но предложение внимательно выслушал.

Президент приехал в колыбель ядерной физики.

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