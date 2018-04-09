Путину пообещали новый рекордный урожай

Перед началом доклада президенту о подготовке полевых работ министр сельского хозяйства Александр Ткачев "от имени всех крестьян" поблагодарил Путина за поручения, которые были даны после недавнего совещания в Краснодаре.

- Это чувствительные моменты, которые сегодня сельскохозяйственные предприятия переживают, - сказал министр. - Очень надеются на дальнейшую поддержку государства.

- Вопросы для этого времени года традиционные, - попросил доложить ситуацию президент.

- В полном объеме выполняем весенне-полевые работы, - рассказал Ткачев. - На южных территориях весна уже входит во все права: это и Крым, и Ставрополье, и Кубань, и Дон, и республики Северного Кавказа.

Даже после прошлогоднего зернового рекорда продолжается наращивание площадей под сев.

- Уже более 80 миллионов тонн, это 200 тысяч плюсом к прошлому году, - привел статистику глава минсельхоза. - Мы увеличили объем сева: ячмень, лен, рапс, соя очень важна, овощи. Будем ждать достаточно приличного урожая на будущий год. 25 процентов озимого поля посеяны с удобрением, продолжаем работать в этой части.

Министр рассказал о поддержке "малых хозяйств".

- Механизм льготного кредитования работает в полной мере, мы сегодня уже на 114 миллиардов предоставили кредиты на льготной основе, - заявил Ткачев. - В общем при хорошей погоде, если все будет нормально, думаю, что выйдем на достаточно приличный урожай в этом году.

- Традиционные вопросы, связанные с помощью крестьянам, финансированием текущих работ, связанных с удобрениями, ГСМ, – в каком состоянии? - уточнил Путин.

- Сегодня наши хозяйства практически полностью не хуже уровня прошлого года, а по каким-то позициям лучше: и по ГСМ, и по семенам, и, естественно, по технике, - ответил министр. - Удобрения, кстати, снизились в цене, это очень радует. Мы сумели договориться с производителями. Поэтому, думаю, ситуация в этом году с обеспеченностью материально-технических вопросов достаточно неплохо решается.