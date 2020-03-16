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Путину пообещали миллиардные дивиденды

16 марта 2020, 16:00  •  87 • В России

- Ваш банк – один из ведущих в стране, - сказал Владимир Путин на встрече с главой Банка ВТБ Андреем Костиным. - Я посмотрел справки, 15,5 триллиона у вас активы, 14 миллионов клиентов. Это впечатляет. Каковы результаты за прошлый год?

- Результаты прошлого года у нас неплохие. Чистая прибыль банка по международным стандартам увеличилась на 10 процентов, и впервые за нашу 30-летнюю историю превысила отметку в 200 миллиардов, прибыль составила 201 миллиард рублей, - доложил Костин. - Это, конечно, сказалось позитивно на капитализации банка: стоимость наших акций, капитализация банка выросла за один год на 36 процентов. Мы планируем в этом году направить 50 процентов чистой прибыли на выплату дивидендов. А главным нашим акционером является государство с пакетом в 61 процент.

Таким образом, в бюджет поступит более 61 миллиарда дивидендов. При этом руководство банка видит в нем гораздо больший потенциал.

- Мы приняли амбициозную программу, назвали «600 дней», потому что мы за 20 месяцев планируем провести глобальную трансформацию нашего банка на принципиально новой цифровой основе, - рассказал о планах глава ВТБ. - Это создаст, конечно, дополнительный комфорт для наших клиентов, даст им большой набор новых цифровых продуктов. Мы считаем, что с помощью этих мер в ближайшие три года сумеем увеличить нашу прибыль в полтора раза и довести ее до 300 миллиардов.

- Ипотека у вас как развивается? - спросил Путин.

- Мы за прошлый год увеличили портфель ипотеки на 20 процентов, - ответил Костин. - Каждый четвертый ипотечный кредит сегодня в стране выдается Банком ВТБ, объем нашей ипотеки достиг 1,8 триллиона рублей.

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