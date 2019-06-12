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Путину показали найденную в Кремле наполеоновскую саблю

12 июня 2019, 19:24  •  55 • В России

Двести лет назад кто-то из французов отступающей армии Наполеона, уходя из Москвы, зачем-то спрятал свою саблю в подвале каменных Приказных палат Кремля. Через некоторое время палаты снесли, на их месте разбили плац, на котором маршировали солдаты кремлевских полков, и лишь в мае нынешнего года в эту часть Тайницкого сада пришли археологи. За месяц они углубились на полтора метра в землю, нашли фундамент Приказных палат, саблю и еще 400 с лишним артефактов: от шахматного коня XVIII века до пуговицы полковника генерального штаба.

Впервые раскопки на территории Кремля здесь проводятся как чисто научный проектФото: Дмитрий СМИРНОВ

После приема в честь Дня России полюбоваться находками и раскопом позвали Владимира Путина.

Старинный горшокФото: Дмитрий СМИРНОВ

- Впервые раскопки на территории Кремля здесь проводятся как чисто научный проект, они не связаны ни с благоустройством, ни с реставрацией, ни с улучшением инженерных коммуникаций, - рассказал директор Института археологии Николай Макаров. - Долго искали место, где раскопки могут дать эффект и где они возможны. В этой части исторического ядра Кремля велика вероятность отложений второй половины XII века - древнейших отложений Москвы.

Наш корреспондент Дмитрий Смирнов с одним из артефактовФото: Дмитрий СМИРНОВ

Раскоп поместили внутрь специального защитного шатра, доступ к которому уже в четверг откроют туристам. Таким образом посмотреть на настоящие раскопки, которые будут продолжаться еще полтора года, сможет любой посетитель Кремля. Правда, что можно будет найти в более глубоких слоях, археологи предсказать не берутся, но надеются добраться до остатков стоявшего здесь двора серпуховского князя Владимира Храброго, двоюродного брата Дмитрия Донского. Если, конечно, повезет.

Двести лет назад кто-то из французов отступающей армии Наполеона, уходя из Москвы, зачем-то спрятал свою саблю в подвале каменных Приказных палат КремляФото: Дмитрий СМИРНОВ

Президент пожелал историкам удачи и подарил памятную медаль первого съезда русских археологов в середине XIX века.

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