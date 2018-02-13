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Путину показали два самых дорогих алмаза России

13 февраля 2018, 17:09  •  158 • В России

- Что это вы такое принесли интересное? - поинтересовался у главы "АЛРОСА" Сергея Иванова Владимир Путин.

- В конце прошлого года добыли два уникальных алмаза, - открыл черную коробочку Иванов. - Это самые дорогие по стоимости алмазы, добытые за всю историю российской и советской алмазодобычи. Это уникальный розовый алмаз – 28 карат – уникальных цветовых характеристик.

- Это большой считается? - заинтересовался Путин.

- Да, и самое главное, розовые всегда самые дорогие на аукционах. И жёлтый, очень интенсивный цвет. Это уникальные характеристики. Природа помогла нам в конце прошлого года.

- Не скажешь даже, что это алмазы, - покачал головой президент.

- Выглядят, как стёкла, - подтвердил Иванов. - Это добыто на наших россыпных месторождениях нашей дочерней компанией «Алмазы Анабара».

Глава "АЛРОСА" доложил главе государства, что в прошлом году компания вышла на рекордный уровень алмазодобычи.

- Такой объём был в последний раз зафиксирован в 1990 году. Мы добыли почти 40 миллионов карат алмазов, - рассказал он. - Налоги в бюджеты всех уровней составили свыше 66 миллиардов рублей по прошлому году. Компания выплатила также рекордные дивиденды: около 22 миллиардов рублей в бюджет республики, соответственно, в федеральный бюджет – тоже около 22 миллиардов рублей.

- Как удалось справиться с аварией? - напомнил Путин про прошлогоднюю аварию на рудника "Мир".

- После того как закончилась аварийно-спасательная операция, в первую очередь была оказана поддержка родственникам погибших шахтёров, - доложил Иванов. - Нам удалось вывести на поверхность 143 человека, восемь, к сожалению, остались под землёй. Была немедленно организована работа по трудоустройству сотрудников, которые были заняты на руднике «Мир», более тысячи человек. Свыше 700 человек нам уже удалось устроить в группе «АЛРОСА», несколько сотен, которые приезжали на заработки из других регионов, предпочли получить солидное выходное пособие и вернулись в свои регионы.

- Причины аварии ясны? - спросил президент.

- Работала комиссия Ростехнадзора, были привлечены более 16 самых авторитетных российских экспертных организаций. Расследование шло совершенно объективно, все эксперты пришли к трём причинам. Это проектные ошибки, допущенные в 2000-х годах, подтопление карьера в 2011 году, когда сломалось несколько насосов, и гидрогеологическая сложность месторождения. Мы сейчас серьёзно перестраиваем систему промышленной безопасности внутри компании. Это наша основная задача на 2018 год.

- Семьям погибших как вы помогаете?

- Всем семьям обеспечены выплаты: это и страховые выплаты, и прямая поддержка от компании, бюджета Республики Саха, - подтвердил глава "АЛРОСА".

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