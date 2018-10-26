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Путину подарили охотничий пояс для защиты от злых духов

26 октября 2018, 20:54  •  68 • В России

Как следовало из таблички в одном из залов ханты-мансийского «Музея Природы и Человека», октябрь по календарю манси называется месяцем осенних зверей. Через неделю ему на смену придет «беличий месяц», потом придут «месяц темноты», «месяц ломающихся топорищ» и «ложно-орлиный месяц», а там уже и весна. Правда, Владимиру Путину изучать календарь было некогда, ему даже не показали скелеты мамонтов и пещерного медведя, а сразу повели к главному — к шаманам.

По дороге президенту рассказали легенду о сотворении мира и показали детскую национальную игру «Пять коней», в которой надо было веревочками хитрым образом увязать пять деревянных лошадок. После чего местная сказительница Мария Волдина спела ему песню и подарила кожаный охотничий пояс, украшенный охотничьими амулетами от от злых духов, бед и напастей и приносят удачу. Путин вытащил, как полагается, из кармана монетку и отдал ее дарившему. В ближайшее время — хоть в эту субботу в Стамбуле на встрече с Меркель, Макроном и Эрдоганом, хоть через две недели в Париже на встрече с Трампом — этот пояс будет нелишним.

Подаренный Путину охотничий пояс, украшенный охотничьими амулетами от от злых духов, бед и напастей.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- Пусть жизненный путь ваш будет длинный, а дорога — широкой, ровной, - пожелала шаманка.

В день заседания Совета президент подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов России. Правительству предписано в трехмесячный срок обеспечить его организацию. За что на самом Совете главу государства благодарил чуть ли не каждый второй.

- Ханты-Мансийский автономный округ - очень яркий пример межнациональной гармонии, которой, безусловно, все мы можем, должны гордиться и гордимся этим, - привел в пример округ Путин, открывая заседание. - Здесь где-то 140 этносов проживает, сейчас мне говорили в музее.

- 124, - тут же поправили его из зала. Видимо, стерпеть эти лишние 16 этносов было для хантов нестерпимо.

- 124 этноса проживает, - не стал спорить Путин. - Наш совет занимается проблемами чрезвычайно сложными, многогранными. И в их решении, в сбережении этнокультурного, языкового богатства, исторического наследия всех народов России огромная роль принадлежит институтам гражданского общества.

Путину подарили охотничий пояс против злых духов.Президент России в ходе поездки в Ханты-Мансийск перед началом заседания Совета по национальным отношениям посетил Музей природы и человека

Подобные заседания — возможность для представителей малых народов высказать претензии и обиды на государство лично президенту, причем всех - от крымских татар до цыган. Глава совета национально-культурной автономии цыган Надежда Деметр первой пошла в бой и потребовала прекратить безосновательный снос цыганских поселков.

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- Эти люди очень часто вовлекаются в криминальную деятельность, - не дал себя разжалобить Путин. - Мы с вами это хорошо знаем, и надо об этом прямо говорить. Там профессионально занимаются распространением наркотиков, и люди просто не хотят рядом жить. Я не говорю, что надо во всем цыган обвинять, это проблема всего общества. Что касается Тулы, там точно это было, это же мне не губернатор докладывает, а правоохранительные органы.

Президенту пожаловались на подмосковных жителей, возводящих в исторических ландшафтах вычурные псевдозамки.

- По поводу самовольного или какого другого строения или псевдозамка рядом с церковью, то надо не только спросить, как он посмел, но надо спросить, как посмели дать разрешение, - отреагировал Путин. - Ведь кто-то разрешил. Надо с этой стороны смотреть. Мы сейчас в Сочи разбираемся, кто там какие разрешения давал. К сожалению, так не только в Сочи происходит, но очень часто в других регионах России.

Наконец и сам президент выступил с инициативой на стыке истории и географии.

- Я недавно попросил РЖД — развернуть на вокзалах экспозиции, которые рассказывали бы о месте, где пассажир находится, - обратился он к директору Института российской истории Юрию Петрову. - Это простое, но перспективное предложение, помогите им.

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