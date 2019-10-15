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Путину подарили флаг России в небе Абу-Даби

15 октября 2019, 15:54  •  87 • В России

Легко себе представить, о чем шла речь на совещании у руководства Арабских Эмиратов, когда там обсуждали подготовку к государственному визиту Владимира Путина. Главным тезисом, несомненно был «не отстать от соседей», то есть от Саудовской Аравии, где президент России побывал накануне.

И несмотря на то, что в Эр-Рияде старались из всех сил, Абу-Даби удалось превзойти своих «заклятых друзей» в помпе и роскоши. Наследный принц Мохаммед Аль Нахайян, фактически исполняющий обязанности президента ОАЭ, лично приехал в аэропорт, чтобы встретить Путина. Но пока кортеж из «аурусов» российского президента катился по Абу-Даби, Нахайян на вертолете долетел до своего дворца и вновь встретил Путина уже там.

Наследный принц ОАЭ Мохаммед Аль Нахайян и Владимир Путин во время церемонии встречи российского президента.Фото: REUTERS

Но по дороге высокого гостя ждали разнообразные сюрпризы. Например, его кортеж вели автомобили дорожной полиции с надписью ДПС на русском языке. Видимо, арабские «гаишники» решили, что так Владимиру Путину будет приятней. Когда «аурус» в сопровождении конного кортежа с флагами двух стран въехал на территорию президентского дворца, над ним пролетела семерка истребителей ВВС Объединенных Арабских Эмиратов, окрасивших небо в цвета российского триколора.

Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС.

Уже во дворце Путина и Аль Нахайяна приветствовали выстроившиеся вдоль ковровой дорожки дети с флажками и цветами. В общем, сложно даже придумать, как еще хозяева могли бы выразить свое гостеприимство. Ну разве что еще немного порепетировать с оркестром, который хотя и сыграл гимн России лучше, чем накануне саудовский, но все равно попал далеко не во все ноты. Но в арабском мире, очевидно, просто так принято.

- Я считаю Россию своим вторым домом, - не стал скромничать Мохаммед Аль Нахайян. - Это исторический визит, это большая честь для нас.

Наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян во время российско-эмиратских переговоров. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

И из уст человека, который рано или поздно возглавит ОАЭ не только де-факто, но и де-юре, это звучало сильно. Впрочем, российско-эмиратские отношения строятся не только на взаимной симпатии, но и на серьезном экономическом фундаменте.

- По оценкам Центробанка России, наши туристы в прошлом году потратили в Эмиратах около 1,3 миллиарда долларов, - привел цифры Путин. - Это сопоставимо с нашим товарооборотом с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Эмиратские инвесторы — одни из самых активных в России. Достаточно заметить, что тот самый «аурус», на котором ездит Путин, он немного эмиратский. Холдинг из ОАЭ «Тавазун» выкупил полгода назад 36 процентов акций автокомпании. Арабский бизнес вложился в разработку нефтяных месторождений в Томской и Омской областях, в «Вертолеты России». В Абу-Даби шла речь о совместном выпуске самолета МС-21 и амфибии Бе-200.

Сотрудничество двух стран дошло до космических высот — незадолго до визита Путина на российском корабле к МКС слетал и быстро вернулся на Землю первый арабский космонавт, гражданин Эмиратов Назза Аль Мансури. Он подошел к Путину в президентском дворце, подарив памятную медаль об этом полете.

Флаг России над кортежем Путина.Самолеты ВВС ОАЭ нарисовали в небе Абу-Даби российский триколор

«Спрос достаточно большой»: на что способна новейшая российская система обнаружения беспилотников

Российский космонавт Олег Скрипочка, американский астронавт Джессика Меир и космонавт Хаззаа аль-Мансури из ОАЭ перед стартом на МКС.Фото: REUTERS

- Полет нашего космонавта - исторической достижение и реализация давней мечты основателя нашего государства — заявил Аль Нахайян.

- Но если бы не помощь и поддержка российского президента, этого никогда бы не произошло, - добавил Аль Мансури.

- Если бы не наша дружба, этого бы не произошло, - сформулировал окончательный вариант Путин.

«Аурус» с конным эскортом: Лимузин президента России едет по Абу-Даби.

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