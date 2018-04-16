Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре заместителя губернатора Кузбасса ушли в отставку
Каталония снова требует независимости от Испании
США планируют выделить до $65 млн на «экономическое восстановление» Донбасса
Налет на Сирию: Французский «Скальп» оказался точнее «Томагавк...
Главная / В России

Путину передали "виртуальную флэшку"

16 апреля 2018, 17:54  •  160 • В России

- В первую очередь хочу поздравить вас с избранием на пост президента и пожелать крепости духа и сил в укреплении демократии, справедливости и закона, - с поздравлений начала встречу с Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. - И конечно, крепкой команды, счастья в личной жизни, хороших «тылов».

Москалькова заметила, что ежегодный доклад омбудсмена в этом году стал "немного тяжелее и объёмнее". К счастью, не весь доклад был воплощен в бумажном виде. Существенная его часть - "семитысячный по своему объёму информационный материал, который по каждому региону содержит подробнейшую информацию" - был передан президенту на "символической флэшке".

- Почему символическая? Потому что с этого года интерактивная правозащитная карта введена на сайте Уполномоченного по правам человека, пользуется большой популярностью, - пояснила она, как бы намекая, что президент, если ему интересно, может и на сайте почитать.

- Я смотрю, что сама структура обращений остаётся прежней, - прокомментировал доклад Путин. - Самое большое количество обращений по поводу уголовно-процессуального законодательства. На втором месте – жилищное законодательство, а на третьем – уголовно-исправительное законодательство. Вот три вопроса, которые больше всего людей беспокоят. На четвёртом месте законодательство о труде.

- Если мы объединим труд, здравоохранение и образование, то на первое место выходят социальные проблемы, как и в прошлом году, - согласилась Москалькова. - В прошлый раз я ставила ряд проблемных вопросов, связанных с валютными ипотечниками, с трудовыми отношениями, со сложностями регистрации бывших украинских военнослужащих в Крыму, по Байконуру. Хочу сообщить, что по вашему распоряжению все вопросы решены положительно. Решили вопрос о выплате более 4 тысячам граждан, которые не получали заработную плату ввиду банкротства предприятий.

Как выяснилось, последняя проблема вообще стала всеобщей. Собственники предприятий- банкротов не несут ответственности перед коллективами.

- У нас то же самое происходит в финансовой сфере, собственники банков не несут субсидиарной ответственности в случае неблагоприятного развития ситуации и банкротства, - обратил внимание на еще одну тему Путин. - Мы должны подумать, как эту ситуацию исправить, чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала серьёзная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

160
Источник
Похожие новости
16 апреля 2018, 09:39
Для самой младшей группы: в России за четыре года доступность яслей выросла почти на 30%
14 апреля 2018, 04:09
Аналитик Сергей Хапров: То, что мы вышли на равный конфликт с Америкой — уже наш выигрыш
14 апреля 2018, 15:24
«Препятствовал проверкам»: высокопоставленный чиновник может стать фигурантом дела о пожаре в Кемерове

14 апреля 2018, 00:54
«Уважаемые или не уважаемые»: Порошенко нахамил россиянам
16 апреля 2018, 11:24
Четыре заместителя губернатора Кузбасса ушли в отставку
16 апреля 2018, 16:09
Оценка «неудовлетворительно»: проверка МЧС выявила серьёзные нарушения правил пожарной безопасности на 50% объектов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
10 апреля 2018, 10:24
Освобождение Малороссии – решение проблем России
16 апреля 2018, 09:54
Почему Казахстан воздержался в Совете Безопасности ООН
10 апреля 2018, 20:39
Месть за Сирию: чем Россия ответит эсминцам США
12 апреля 2018, 19:39
«Хорошие, новые и умные ракеты»: смогут ли российский С-400 остановить американские «Томагавки»
14 апреля 2018, 12:24
Запад дает понять России, что она должна исчезнуть
11 апреля 2018, 12:24
Методы цветных революций и гибридных войн ударили по США и Израилю
12 апреля 2018, 23:12
Занятия по целостному движению (Живе) в апреле-мае (Познавательное ТВ)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.