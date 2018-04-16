Путину передали "виртуальную флэшку"

- В первую очередь хочу поздравить вас с избранием на пост президента и пожелать крепости духа и сил в укреплении демократии, справедливости и закона, - с поздравлений начала встречу с Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. - И конечно, крепкой команды, счастья в личной жизни, хороших «тылов».

Москалькова заметила, что ежегодный доклад омбудсмена в этом году стал "немного тяжелее и объёмнее". К счастью, не весь доклад был воплощен в бумажном виде. Существенная его часть - "семитысячный по своему объёму информационный материал, который по каждому региону содержит подробнейшую информацию" - был передан президенту на "символической флэшке".

- Почему символическая? Потому что с этого года интерактивная правозащитная карта введена на сайте Уполномоченного по правам человека, пользуется большой популярностью, - пояснила она, как бы намекая, что президент, если ему интересно, может и на сайте почитать.

- Я смотрю, что сама структура обращений остаётся прежней, - прокомментировал доклад Путин. - Самое большое количество обращений по поводу уголовно-процессуального законодательства. На втором месте – жилищное законодательство, а на третьем – уголовно-исправительное законодательство. Вот три вопроса, которые больше всего людей беспокоят. На четвёртом месте законодательство о труде.

- Если мы объединим труд, здравоохранение и образование, то на первое место выходят социальные проблемы, как и в прошлом году, - согласилась Москалькова. - В прошлый раз я ставила ряд проблемных вопросов, связанных с валютными ипотечниками, с трудовыми отношениями, со сложностями регистрации бывших украинских военнослужащих в Крыму, по Байконуру. Хочу сообщить, что по вашему распоряжению все вопросы решены положительно. Решили вопрос о выплате более 4 тысячам граждан, которые не получали заработную плату ввиду банкротства предприятий.

Как выяснилось, последняя проблема вообще стала всеобщей. Собственники предприятий- банкротов не несут ответственности перед коллективами.

- У нас то же самое происходит в финансовой сфере, собственники банков не несут субсидиарной ответственности в случае неблагоприятного развития ситуации и банкротства, - обратил внимание на еще одну тему Путин. - Мы должны подумать, как эту ситуацию исправить, чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала серьёзная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами.