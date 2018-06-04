Путину передали "письма солдату"

Уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецова перед тем, как изложить президенту основные тезисы своего ежегодного доклада, передала Владимиру Путину "письмо солдату".

- Это детские работы, адресованные солдатам сегодняшним, прошлым и даже будущим, - пояснила она. - Они направлены в воинские части, и в этом году при поддержке Минобороны даже в Сирию.

Кузнецова доложила, что основные темы обращений родителей остались теми же, что и год назад, а лидируют по количеству обращений имущественные запросы. Но есть тенденция, которая настораживает.

- На 83 процента выросло число обращений, связанных с системой образования, - отметила омбудсмен. - Возможно, это связано, в том числе, и с повышенным запросом к этой системе.

- Что людей в основном беспокоит в сфере образования? - уточнил Путин.

- Запросы различного характера: с одной стороны, есть вопросы по качеству образования, образования детей с особенностями развития в той или иной степени, где-то доступность, где-то качество, ну и, конечно, тема воспитания, - перечислила Кузнецова. - Мы работаем сегодня в системе образования. Часть вопросов уже проработана, часть, конечно, нуждается в дальнейшем согласовании.

Омбудсмен обратила внимание на проблему выделения жилье для детей-сирот:

- В последнее время очередь на жилье детей из числа детей-сирот все растет.

- Увеличивается, - согласился президент.

- Порождаются, к сожалению, не совсем хорошие практики в субъектах, когда на почве учреждения двух уже очередей (одна – естественная очередь, вторая – по судебным решениям) получаются некорректные проекты, которые, в том числе, унижают наших детей, выпускников – детей-сирот, - заявила Кузнецова. - Конечно, мы активно пресекаем эти практики, но система нуждается в серьезном и внимательном изучении. Мы предлагаем переместить зону ответственности за жилищные программы для детей-сирот из системы образования в профильное ведомство, например, Минстрой. Потому что, к сожалению, сейчас нет программ, есть лишь финансирование и контроль за расходованием средств.

Еще одна острейшая проблема - обеспечение лекарствами дети с орфанными, то есть редкими, заболеваниями. Точнее - тут целых две проблемы.

- Только 30 субъектов федерации на 100 процентов закрыли запрос на эти лекарственные препараты, дефицит сегодня составляет более 8 миллиардов рублей, - назвала первую Кузнецова. Вторая - необоснованное завышение цены при госзакупках. - Приведу простой пример, из последних обращений. Цена на препарат по закупочной стоимости составляла более 30 миллионов рублей, а препарат, купленный вне закупок, стоил 6 миллионов. Такой разбег цен заставляет говорить о необходимости внимания к ценообразованию. Это позволит сэкономить достаточные средства, если будут централизованные закупки, в том числе.

- Неоднократно уже к этому вопросу возвращались, и до сих пор там нет нужного порядка. Обязательно вернемся к этому, - поддержал глава государства.

- Очень важно, чтобы была создана группа, которая бы проработала и ресурс для российского производства многих препаратов, - развила мысль омбудсмен.

- Конечно, это одно из основных направлений развития и решения этого вопроса, - вновь согласился Путин. - Нужно только, чтобы они по качеству не уступали, а, возможно, превосходили зарубежные аналоги и чтобы были доступны в цене.