Путину объявили войну? "Это приятно": Демарш американской элиты оценили эксперты

Конгрессмены США отказались признавать Владимира Путина президентом России, если он останется у власти после мая 2024 года. Этот демарш, явно отражающий настроения американской элиты, оценили русские эксперты. Так, политолог Мирзаян заметил, что это "чистый пиар", а телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что Запад боится Путина, и "это приятно".

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США провокационное предложение. Они заявили, что не признают легитимность власти Владимира Путина, если он останется президентом России после 2024 года.

Можно предположить, что США решили открыто объявить войну России. Но серьёзно воспринимать этот демарш не стоит, считает ведущий Первого канала Анатолий Кузичев. Он напомнил в интервью с Царьградом, что советская Россия на первом этапе своей истории тоже была не признана никем.

"Тем не менее этот период советская Россия прошла, после этого периода у советской России было то, что принято называть в историографии чудом индустриализации, советским экономическим чудом", - напомнил журналист.

Поэтому не стоит чрезмерно драматизировать, считает Кузичев, но при этом нужно и пресекать любые попытки влезания во внутренние дела суверенной страны. Следует прислушиваться и смотреть на продолжение этой истории, поскольку это отражение общего настроения политического класса, полагает наш собеседник.

"Они боятся Путина, и мне это приятно", - не стал скрывать Анатолий Кузичев.

А политолог Геворг Мирзаян заявил Царьграду, что у возникновения этой резолюции есть несколько оснований: