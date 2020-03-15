Путину объявили сетевую войну. Пленных не брать!

Автор:

Гришин Александр

Никогда не наблюдалось такого взрыва пук…, эмоций в российских соцсетях и электронных СМИ, как после голосования во втором чтении за поправки в Конституцию. Из возмущающейся публики саму Конституцию мало кто читал, поправки в неё тоже практически все проигнорировали, сам вряд ли предложил хоть что-то с дивана (если не считать традиционного проклятия в духе актёра-с-ногой Панина, пожелавшего в интервью украинскому журналисту Гордону всем в России "сдохнуть"). За исключением упоминания о Боге и "русском языке государствообразующего народа", на которых эта публика порезвилась, от души (если она у них имеется) оттаптываясь и вдоль, и поперек.

И это всё о нём

Как всегда, российская либеральная общественность упоённо слилась в экстазе с самыми активными украинскими пользователями сетей, по случайному, конечно же, совпадению оказавшимися адептами Бандеры, Шухевича и прочих "достойных" персон в общей компании русофобов.

Но стоило выйти к трибуне Валентине Терешковой и озвучить предложения об обнулении президентских сроков Путина, как им тут же стало невыносимо больно и обидно. Совсем как микроблогеру с ником Сталингулаг, когда его, практически не давая отдыха, в…, словом, кто в курсе, тот понял, а кто не в курсе, тот может полистать ленту этого персонажа. Хотя людям с тонкой организацией нервной системы я бы не советовал. Во-первых, всё до скуки однообразно, а во-вторых, как-то совсем неэстетично, что ли…

В общем, больно и обидно до хорового пения. Прекрасной картиной радовала взгляд случайно забредшего посетителя главная страница сайта "Эхо Москвы". Одни заголовки были такими, что от них могла заполыхать и абсолютно негорючая в обычных условиях субстанция. Лев Шлосберг: "Владимир Путин умножил себя на ноль" (умножил Путин, а волнуется Шлосберг). Дмитрий Гудков: "36 лет гибридной монархии" (настоящую что ли хотел, без гибридности?). Антон Орехъ: "Мы устали. Он не уходит" (устанет – отдохнет, а пока пусть отдыхают уже уставшие). Виталий Шкляров: "Ноль" (про собственную известность в России, что ли? Кстати, а кто это?). Александр Мельман: "Провал Владимира Путина" (похоже, известному кинокритику из "МК" рассказали о какой-то премьере).

Екатерина Шульман, Элла Панеях, Илья Яшин из Красносельского района с заявлением от имени депутатов все того же района, Телеграм-канал "СерпомПо" (анонимность – лучший способ добиться известности), кого там только нет, в этих криках то ли защемлённого, то ли прищемлённого достоинства. Естественно, такие столпы отечественных демократов-либералов, как главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (с 1998 года – бессменный главный редактор "Эха Москвы"): "Владимир Путин согласился обнулить свой срок", – и главред "Нью Таймс" Евгения Альбац: "Вот это и называется легальная диктатура".

Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов с радостью включился в общий хор против Путина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Нельзя не отметить журналистов "оригинального" жанра Антона Красовского ("Нам не победить Путина" – на редкость адекватное, хотя и грубое по форме выступление) и навсегда ассоциирующегося с костюмом презерватива, в котором он выступал со сцены, Артемия Троицкого ("Без паники, дорогие граждане!"). Нашлось место и для "запиканной", наверное, всё же матерщины Андрея Пионтковского, и для "политика" Алексея Навального, не сумевшего скрыть своего удивления: "Как интересно получается" (опять же, о себе любимом даже больше, чем о вопросе, – что характерно для этой персоны российского политикума).

И, как и следовало ожидать, без "политэмигрантов" тоже не обошлось: Матвей Ганапольский ("Когда Путин уйдёт, он погрязнет в уголовных делах" – стоит отметить, что лучше всего в Киеве у Ганапольского получается ругать и выключать слушателей в прямом эфире, чьё мнение он спрашивает, если оно не совпадает с его) и Михаил Ходорковский ("Путин навсегда! Навсегда?!" – МБХ что только не предпринимает, чтобы вернуться в российскую политику, но не в Россию, поскольку тут по нему вновь может "заплакать" УК РФ) достойно представили диаспору российских либерал-демократов за рубежом. В общем, как у Ноя на ковчеге, собрали цвет и элиту флоры и фауны.

Не хватает только Муждабаева с Бабченко. Но первый уже порвал все нервы в борьбе за деньги для "срывания пелены с глаз" крымчан (безуспешно). А второго, как мы помним, в Киеве убили (по украинскому ТВ показывали труп, обмоченный свиной кровью), и он шлёт свои дежурные матюки теперь не только в адрес России, но и Украины, не забыв указать реквизиты банковских карт и составляя тем самым конкуренцию Навальному в сборе донатов.

"Убитый" Бабченко энергично рассылает свои матюки в адрес России. Фото: facebook.com/babchenkoa / Globallookpress

"Приговор", "узурпатор", "переворот", "враги", "хунта", маразм" и даже "в жопу" – это лишь малая часть терминов, использованных авторами. И всё это на одной, пусть и главной странице. Но ещё больший залп случился в том же "Твиттере".

Наши и не наши

"Артисты подключаются против узурпации власти Путиным. Призывают всех выходить на улицы", – сообщает твиттер-пользователь под ником Alver и тем самым призывает присоединиться к ним. Явление уже далеко известное. Актёры, далеко не самые популярные и не самые востребованные, желающие оживить внимание к себе, ловят хайп в политике. А вдруг заметят? Вдруг пригласят? А кто, кстати, этот молодой человек на репостнутом видео, которому совсем "не смешно" – до такой степени, что он характеризует ситуацию кратким матерным словом? А это Денис Косяков, широко известный в узких кругах комик и, говорят, где-то даже артист. У него и свой аккаунт в соцсетях имеется.

"Нет, так нельзя! Нельзя это просто так взять и оставить! – возмущается в своём микроблоге Денис Косяков. – Я не хочу это терпеть. Это же откровенный член за щёку, уже даже без соблюдения каких-либо приличий".

А член за щёку с соблюдением приличий лучше? И как тогда можно? Я, наверное, чего-то не понимаю в господах артистах. Выступление сего артиста уже окрестили в Сети "Восстание косяков". Но он не один. Вместе с ним – известные борцы за "Прекрасную Россию будущего" (ПРБ).

У Алексея Навального неприятие Путина переплелось с манией величия. По его мнению, Путин решил идти на пятый срок, чтобы отвлечь внимание от "расследования" ФБК. Потом он делает лаконичные выводы: "Всё ясно. Кратко: 1. Досрочных выборов в Госдуму не будет. 2. Пожизненное президентство Путина будет". При том, что досрочные выборы могут быть назначены и после всенародного голосования за поправки в Конституцию 22 апреля, и что сам Путин пока допустил лишь теоретическую возможность идти на выборы президента в 2024-м, сказав: "Там видно будет". Никому ещё ничего не ясно, но Навальному уже всё известно. И расследования у них на то же самое похожи.

Фото: Alexey Navalny / Twitter .com

Бьются с Путиным и его поправками, не щадя живота своего, не жалея сил и в надежде на донаты. При этом не забывают сочувствовать подхватившим коронавирус ВИП-персонам на Западе и просто цивилизованному миру.

"Том Хэнкс заболел коронавирусом. Ужасно", – резюмирует Любовь Соболь.

"Криштиану Роналду в карантине из-за коронавируса!" – ужасаются сопереживающие.

Ужасно для этой публики и то, что супруга премьера Канады подхватила коронавирус. И министры там всякие на Западе. А как тревожатся за британскую королеву, которую мог заразить Борис Джонсон, контактировавший с носительницей коронавируса!

А что там насчёт соотечественников? Если не подготовлены, то удивитесь. Я уже перестал.

– В Кремле не намерены отменять Парад Победы из-за коронавируса. Желаю, чтобы все милитаристы перезаражали друг друга и благополучно скопытились.

Сменяемость власти или невменяемость оппозиции

"Вот митинги в Москве Собянин запретил, а метро тоже запретит? Торговые центры? МЦК? Интересно так забота о здоровье граждан совпала с заявлением Путина про обнуление сроков", – ехидничает Соболь в своём микроблоге. При этом забывая, что ещё пару дней назад коронавирус её совсем не интересовал, и, более того, призывает оппозицию: "Собянин запретил любые собрания граждан. Мы должны достойно ответить". Мол, все на митинг. Но как-то сразу озаботилась здоровьем граждан: "По всему миру отменяют массовые мероприятия из-за коронавируса. У нас же Путин хочет всенародное голосование по поправкам проводить. Забота о гражданах". То обстоятельство, что на участках для голосования народ как-то не собирается в тысячную кашляющую сопливую толпу, а проходит, как правило, цепочкой один за другим, Любу не смущает.

Ой, а это что?

– Команда Жукова, "Открытая Россия" (структура Ходорковского, если кто не знает. – Прим. авт.), и "Партия перемен" подали заявку на митинг против обнуления президентских сроков Путина. Митинг должен пройти 21 марта в 14:00 на Проспекте Сахарова. Заявленная численность – 50 000 человек. Мы против пожизненного Путина. Мы за сменяемость власти. P . S . Члены ЛПР (Либертарианская партия России. – Прим. ред.) тоже подали заявку на митинг по этой же тематике. Уверен, будем работать сообща.

А почему соратников Соболь и Ко по либеральному лагерю не волнует вдруг вспыхнувшая забота Любови о здоровье сограждан? Тут играем, тут не играем, а здесь рыбу заворачивали? Ведь это те же самые люди, что накануне срывали голоса в криках об угрозе коронавируса и призывали не ходить на избирательные участки. Мэрия им отказала, в Москве вообще введены правила, что на любых массовых мероприятиях, в том числе спортивных и культурных, введено ограничение на максимальное количество людей на них – 5 тысяч человек.

Фото: sobollubov / instagram

Но это ведь ещё один повод для поорать. А память аквариумных рыбок не позволяет оставаться логичными ни в мыслях, ни в поступках. Амнезиас либералус головного мозга, вульгарис выражаясь. Как сказал в подобной ситуации сам некогда Единый Безальтернативный Лидер Оппозиции Алексей Навальный, когда его ткнули носом в несообразности его же указаний: "Вы не рефлексируйте, вы распространяйте".

И не понимают, что сами себя выставляют на посмешище. Наоборот. В их глазах они всегда правы, даже когда тупы до смешного.

"А я и не спал"

Ставший либералом после обнаружения нарушений им закона о статусе депутата и изгнания из Госдумы Геннадий Гудков порвался пополам, когда начал комментировать пост программы "Вести" о дефиците туалетной бумаги в супермаркетах Австралии.

"Полная х..ня! "Вести" врут напропалую! Только что дважды проехал всю Австрию, заходил в магазины, на заправки: никаких проблем нигде. И страна – сказка", – прокомментировал Геннадий Владимирович, ударившийся в эмиграцию и оттуда тоскующий о лишении семейства мусорного бизнеса в Коломенском районе Московской области. И правда, чем он хуже президента Буша, путавшего Ирак с Ираном. Те, правда, по соседству, а Австрия и Австралия – на разных континентах. Но что позволено Бушу, для Гудкова ведь тоже не запрещено.

Его, правда, немного затроллили вопросами про самочувствие австрийских кенгуру, про то, кем он работал в КГБ (неужели доверили должность ночного сторожа?), про шведские сыр и часы и швейцарскую группу "АББА", Литву и Латвию (которые вообще рядом находятся, и их даже не каждый географ из США различит), про гондольеров Вены. И Геннадий держался. Долго. Сколько было сил. А потом не выдержал и выпалил:

"Как обрадовались ватники и пригожинские тролли. Я ничего не перепутал, и Австрию действительно дважды проехал, не надо завидовать. Не царское это дело дебильные твиты врущих "Вестей" вычитывать, про что они врут. Про Австрию или Австралию, Астрахань или Архангельск. Главное – врут!"

После чего начал записывать инакомыслящих в "чёрный список".

Прямо как в анекдоте: "Поручик, проснитесь, вы обгадились! – Хм. А я и не спал".

Ставший либералом после обнаружения нарушений им закона о статусе депутата и изгнания из Госдумы Геннадий Гудков грудью встал на защиту новой родины – Австралии. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Ещё более красочно повела себя на заседании Мосгордумы по поправкам в Конституцию депутат Дарья Беседина (фракция "Яблоко"), избраннная в результате так называемого "Умного голосования", придуманного командой Навального. Правда, "УГ" многие уже расшифровывают по-другому, например, как "Унылое г…". Но, надо сказать, госпожа депутат, обладающая минимумом знаний в области городской инфраструктуры, даёт для этого все основания. И речь даже не о том, что на своё рабочее место она водрузила флаг ЛГБТ, а в её регулярном саботировании повестки заседания. Чем она занималась и на этом заседании. Например, пытаясь внести такие поправки:

– Перед словами "Московская городская Дума постановляет": дополнить словами "отмечая, что мы победили всех, бутерброд надо класть колбасой на язык".

– Перед словами "Московская городская Дума постановляет": дополнить словами "отмечая, что в будущем необходимо ещё добавить про дзюдо – и Конституция готова".

– Перед словами "Московская городская Дума постановляет": дополнить словами "отмечая, что необходимо также закрепить в Конституции, что семья – это союз между мужчиной, женщиной и собакой".

Мало того что скудоумно, так ещё и абсолютно неграмотно. И ведь каждую эту чушь депутаты обязаны были голосовать "за" и "против", тратить время. За "определение семьи" проголосовали три депутатки МГД – сама Беседина, а также Енгалычева Е.А. и Шувалова Е.А. Поздравляю Геннадия Андреевича Зюганова с депутатом Енгалычевой в МГД от фракции КПРФ. Кстати, в поправках к Конституции нет определения семьи, а есть определение брака. А депутат Шувалова, тоже фракция КПРФ, ещё ведь и выдвигалась на пост председателя МГД!

Депутат Елена Шувалова во время первого заседания депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Фото: Сергей Киселев / АГН "Москва"

Они сейчас говорят, что это был стёб и насмешка, ирония и шутки с их стороны по поводу бессмысленности вынесенных вопросов. Тогда и мне позволительно пошутить, что для некоторых "слуг народа" семья – это союз трёх или более сучек, объединённых своей неудовлетворенностью. Шутка. Ха-ха.

День простоять и ночь продержаться?

Но при этом все они свято убеждены, что единственное препятствие на их пути к руководству Россией и управлению страной – это их персональный камень преткновения с фамилией Путин: "Нужно взять Кремль в бульварное кольцо и показать власти, что общество не согласно на вечное правление Путина".

Бульварное, Садовое, да хоть по МКАДу – вам ничего не поможет. Вы что умеете? Вы что знаете? Кроме как устраивать истерики в Twitter и Facebook да провоцировать "хомячков" вставать под дубинки полиции.

Они почему-то уверены, что как только уйдёт Путин, то народ выберет их. При этом не стесняясь тут же называть тот же самый народ "быдлом", "стадом", "рабами", они всё равно думают, что выберут именно их, красивых.

Был такой очень умный в своё время молодой политик и депутат Госдумы Илья Пономарёв (фракция "Справедливая Россия". Тоже стал видным оппозиционером в 2012-м, а когда его попытались привлечь к уголовной ответственности за растрату средств фонда "Сколково", он бежал на Украину, где Порошенко предоставил ему украинское гражданство.

"Илья, – помнится, говорил я ему в студии радио "Комсомольской правды", куда он приходил на этапе уже оппозиционерства, но ещё до растраты. – Что вы, как три сестры Чехова, стремившиеся в Москву, в Москву, всё время кричите: "На Кремль!, На Кремль!" Вы говорите, что власть установила грабительские тарифы, ворует на ремонте дорог и т.д. Так возьмите власть на выборах в любом городе, крупном или нет, разработайте тарифы справедливые, проведите честный ремонт дороги. Докажите делом, что вы чего-то стоите. Чтобы не брали на взятке, как Урлашова, а жители гордились делами оппозиции, пришедшей во власть".

Но не в коня оказался корм. Деньги "Сколкова", как оказалось, лежали ближе.

Они выступают сейчас против Путина, хотя он сам ещё не определился по выборам 2024 года, а лишь допустил принципиальную возможность, сказав: "Там видно будет". Они жутко боятся даже его тени, справедливо отдавая себе отчёт, что в гонке с ним, какой гандикап ни давай, всё не поможет. Но кто вам сказал, что вы способны конкурировать с другим дееспособным в политическом отношении кандидатом? Всё, что вы можете – это противопоставлять себя народу, презирая его при этом. Это выставить себя на посмешище. Это в крайнем случае написать Открытое письмо в Совет Европы с просьбой о помощи против "тирании", организовав сбор подписей на сайте Сhange.org. Который, кстати говоря, не имеет в России никакого статуса, а к самой нашей стране – никакого отношения.

Будет Путин, не будет Путина – всё равно будут выборы. Где у вас никаких шансов. Если, конечно, не повернётесь к стране лицом (что вам просто не позволят сделать). И, знаете, "день простоять и ночь продержаться" – это не про вас.