Путину обрывают телефон из-за Белоруссии. На этот раз звонили из Финляндии

С президентом РФ Владимиром Путиным по поводу происходящего в Белоруссии связался ещё один европейский лидер.

На этот раз телефонные переговоры на высшем уровне инициировал глава Финляндии Саули Ниинистё, передали в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы лидеры обеих стран выразили надежду на скорую стабилизацию обстановки в Белоруссии. Путин, кроме того, обозначил позицию Москвы о недопустимости вмешательства и оказания давления на Минск извне.

Ранее российский лидер также вёл телефонные беседы, посвящённые белорусским событиям, с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.

20 августа Путину также позвонил глава Евросовета Шарль Мишель, который рассказал о результатах экстренного саммита в ЕС по Белоруссии, состоявшегося за день до этого.