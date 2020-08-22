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Путину обрывают телефон из-за Белоруссии. На этот раз звонили из Финляндии
22 августа 2020, 04:20 • 21 • Политика
Владимиру Путину продолжают обрывать телефон европейские лидеры. Тема всё та же - Белоруссия. На этот раз позвонил президент Финляндии Саули Ниинистё. Глава России вновь обозначил позицию Москвы о недопустимости вмешательства и оказания давления на Минск извне.
С президентом РФ Владимиром Путиным по поводу происходящего в Белоруссии связался ещё один европейский лидер.
На этот раз телефонные переговоры на высшем уровне инициировал глава Финляндии Саули Ниинистё, передали в пресс-службе Кремля.
В ходе беседы лидеры обеих стран выразили надежду на скорую стабилизацию обстановки в Белоруссии. Путин, кроме того, обозначил позицию Москвы о недопустимости вмешательства и оказания давления на Минск извне.
Ранее российский лидер также вёл телефонные беседы, посвящённые белорусским событиям, с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским президентом Эммануэлем Макроном.
20 августа Путину также позвонил глава Евросовета Шарль Мишель, который рассказал о результатах экстренного саммита в ЕС по Белоруссии, состоявшегося за день до этого.
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