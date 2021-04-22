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Путину намекнули на "психическое нездоровье" Лукашенко
22 апреля 2021, 12:35 • 303 • Политика
На встрече глав России и Белоруссии будет затронуто много важных тем
В четверг, 22 апреля, Александр Лукашенко приедет к Владимиру Путину. Цели его визита в Москву раскрыли эксперты.
На встрече президентов России и Белоруссии будет затронуто много важных тем. Главы двух государств обсудят дальнейшее развитие отношений между своими странами, а также вопросы стратегического партнерства партнерства и дальнейшие планы по Союзному государству, информирует пресс-служба Кремля.
Владимир Владимирович и Александр Григорьевич поднимут актуальные вопросы торгово-экономических связей РФ и Белоруссии, поговорят о совместных действиях в борьбе с пандемией коронавируса и восстановлении транспортного сообщения. Одной из главных тем беседы двух лидеров будет Союзное государство. Кроме того, Лукашенко и Путин "обменяются мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе", сообщила пресс-служба белорусского президента.
Мнениями о том, зачем на самом деле глава Республики едет к российскому коллеге, поделились несколько аналитиков. Некоторые из них уверены, что Александр Григорьевич хочет лишь одного – взять денег.
В качестве авансов за будущую интеграцию свей страны с нашей Лукашенко уже получил в России $137 миллиардов. Между тем "дорожные карты все еще не подписаны, констатирует эксперт Андрей Суздальцев.
Теперь же Батька прилетает в Москву как "жертва американского заговора". Об этом в первую очередь он будет говорить с Путиным, отметил аналитик.
С этим мнением согласен политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, основная цель приезда лидера Белоруссии – это получить в России средства, на этот раз для того, чтобы спастись самому.
Сейчас очень важный момент: лидер соседней страны "по состоянию своего психического здоровья недееспособен", отметил эксперт. Следовательно, подписывать с ним какие бы то ни было соглашения "абсолютно невыгодно для российско-белорусских отношений", пояснил Болкунец "Газете.ру".
Ранее высказывалось мнение, что после объединения России и Белоруссии Александр Лукашенко получит должность губернатора Белорусской области. Однако политологи сомневаются в вероятности такого исхода.
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