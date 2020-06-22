Путину лично в руки: Ветеран передал загадочный конверт президенту

Во время торжественного мероприятия в московском Александровском саду один из присутствовавших ветеранов передал президенту РФ Владимиру Путину письмо. Момент был запечатлён на видео.

Ролик появился на странице Кремлёвского пула в Twitter. На кадрах можно увидеть, как российский лидер беседует с ветеранами ВОВ.

Фото: скриншот Twitter/Кремлёвский пул РИА

Президент пожал каждому из них руку. Один пожилой мужчина вручил Путину конверт. Глава государства убрал его в карман своего пиджака.

После этой встречи лидер РФ возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Также были проведены марш Президентского полка и минута молчания.

После прощания с ветеранами глава государства возложил цветы к памятникам на аллее городов воинской славы и городов-героев.

До этого в рамках Дня памяти и скорби президент посетил главный храм Вооружённых сил России.