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Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысленны, вредны"

07 августа 2021, 01:30  •  71 • Политика
Президент России Владимир Путин высказался о скандалах на Олимпиаде в Токио, где сборной нашей страны запретили выступать с собственным флагом. Для оценки Путину хватило трёх слов: "Ничтожны, бессмысленны, вредны". Впрочем, это не всё, что сказал президент.
Как известно, сборная России изначально выступает на Олимпиаде в Токио в худших условиях в сравнении с конкурентами. Прессинг здесь феноменальный: это и отсутствие собственных гимна и флага, и издевательские ремарки журналистов. Однако на успехах наших спортсменов это отразилось мало, и, к слову, целый ряд соперников уважительно отнеслись к нашим ребятам, хотя и были досадные исключения из правил.
Говоря об Играх в Токио и решении международных спортивных функционеров лишить нас гимна и флага, Путин подчеркнул:
"Что касается гимна, флага и так далее, я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда в известной степени имеет политический окрас. Но, с другой стороны, это не влияет на качество выступления наших спортсменов".
Самая яркая часть оценки президента содержалась в финальной фразе. Путину хватило трёх слов, чтобы высказаться о скандалах и попытках политизировать спорт:
"Ничтожны, бессмысленны, вредны", - сказал президент.
Напомним, на этот час сборная России занимает пятое место в медальном зачёте на Олимпиаде в Токио.

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