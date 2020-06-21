Путину хватило шести слов для рассказа о преемнике

Президент России Владимир Путин в интервью для телеканала "Россия-1" прокомментировал своё мнение о преемнике на высший государственный пост страны. Ответ российского лидера был лаконичен и прост - всего из шести слов: "Работать надо, а не преемника искать". Российского лидера у себя на странице в соцсети процитировал известный журналист Владимир Соловьёв.

️️️Работать надо, а не преемников искать.



Путин — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 21, 2020

Отметим, что в том же интервью глава государства допустил вероятность того, что может баллотироваться на новый президентский срок в случае, если поправки к Конституции будут приняты.

При этом лично для себя, признался Путин в разговоре, он ещё ничего не решил.

"Посмотрим, там видно будет", - подчеркнул президент, добавив, насколько важны грядущие изменения, которые, возможно, будут внесены в основной закон страны. Он объяснил, что знает наверняка, что через два года без принятия соответствующей поправки к Конституции некоторые чиновники на многих уровнях власти вместо нормальной ритмичной работы начнут "рысканье глазами в поисках возможных преемников".

Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин искусно выразил своё мнение по поводу сильной России и того, что может случиться после ухода Путина с поста.

Если говорить о сильной России, "то после Путина будет Путин", заявил Володин.