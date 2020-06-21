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Путину хватило шести слов для рассказа о преемнике

21 июня 2020, 22:00  •  22 • Политика
Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на вопрос о преемнике. Для ответа на столь любимый вопрос оппозиции главе государства потребовалось всего шесть слов.
Президент России Владимир Путин в интервью для телеканала "Россия-1" прокомментировал своё мнение о преемнике на высший государственный пост страны. Ответ российского лидера был лаконичен и прост - всего из шести слов: "Работать надо, а не преемника искать". Российского лидера у себя на странице в соцсети процитировал известный журналист Владимир Соловьёв.
️️️Работать надо, а не преемников искать.

Путин
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 21, 2020
Отметим, что в том же интервью глава государства допустил вероятность того, что может баллотироваться на новый президентский срок в случае, если поправки к Конституции будут приняты.
При этом лично для себя, признался Путин в разговоре, он ещё ничего не решил.
"Посмотрим, там видно будет", - подчеркнул президент, добавив, насколько важны грядущие изменения, которые, возможно, будут внесены в основной закон страны. Он объяснил, что знает наверняка, что через два года без принятия соответствующей поправки к Конституции некоторые чиновники на многих уровнях власти вместо нормальной ритмичной работы начнут "рысканье глазами в поисках возможных преемников".
Ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин искусно выразил своё мнение по поводу сильной России и того, что может случиться после ухода Путина с поста.
Если говорить о сильной России, "то после Путина будет Путин", заявил Володин.

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