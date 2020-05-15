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Путину хватило двух слов и улыбки, чтобы Шойгу всё понял: "Пора назначать"
15 мая 2020, 18:55 • 215 • Политика
В ходе доклада Калининграда о строительстве военного госпиталя для больных COVID-19 президент России Владимир Путин смог поставить задачу Сергею Шойгу, сказав лишь два слова и улыбнувшись. Шойгу сразу всё понял. Ключевой стала фраза стала: "Пора назначать".
Президент России Владимир Путин начал совещание с Министерством обороны России. Сегодня президент подводит итоги большой строительной кампании военных, которые в короткие сроки возвели по всей России госпитали для больных COVID-19. В будущем эти госпитали продолжат работу.
Путин признался: проект был такой масштабный, а сроки такими сжатыми, что, "честно говоря, не верилось", что всё будет реализовано так быстро. После оценки Владимира Путина начались доклады с мест - губернаторы и военные представители рассказывали, как были реализованы проекты военных госпиталей. Один из таких госпиталей был построен в Калининградской области. Высказался губернатор региона Антон Алиханов, а после слово дали врио начальника Военно-морского клинического госпиталя подполковнику Ивану Калёнову. Военный рассказал, что госпиталь построен качественно, а персонал готов выполнять свои обязанноси. После доклада состоялся такой диалог с Путиным.
- Иван Владимирович, вы принимали участие лично в создании этого нового центра?
- Так точно!
- А вы как долго исполняете обязанности начальника?
- Семь суток.
- Понятно, - сказал Путин, улыбнувшись. - А начальник где?
- Должность вакантна.
После Владимир Путин обратился к Сергею Шойгу. Хваило всего пары слов, чтобы всё встало на места.
- Сергей Кужугетович...
- Да. Владимир Владимирович. Я услышал, - ответил Шойгу.
- Пора назначать, - поставил точку Путин. После чего президент и министр обменялись улыбками и продолжили совещание.
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