Путину хватило двух слов и улыбки, чтобы Шойгу всё понял: "Пора назначать"

Президент России Владимир Путин начал совещание с Министерством обороны России. Сегодня президент подводит итоги большой строительной кампании военных, которые в короткие сроки возвели по всей России госпитали для больных COVID-19. В будущем эти госпитали продолжат работу.

Путин признался: проект был такой масштабный, а сроки такими сжатыми, что, "честно говоря, не верилось", что всё будет реализовано так быстро. После оценки Владимира Путина начались доклады с мест - губернаторы и военные представители рассказывали, как были реализованы проекты военных госпиталей. Один из таких госпиталей был построен в Калининградской области. Высказался губернатор региона Антон Алиханов, а после слово дали врио начальника Военно-морского клинического госпиталя подполковнику Ивану Калёнову. Военный рассказал, что госпиталь построен качественно, а персонал готов выполнять свои обязанноси. После доклада состоялся такой диалог с Путиным.

- Иван Владимирович, вы принимали участие лично в создании этого нового центра?

- Так точно!

- А вы как долго исполняете обязанности начальника?

- Семь суток.

- Понятно, - сказал Путин, улыбнувшись. - А начальник где?

- Должность вакантна.

После Владимир Путин обратился к Сергею Шойгу. Хваило всего пары слов, чтобы всё встало на места.

- Сергей Кужугетович...

- Да. Владимир Владимирович. Я услышал, - ответил Шойгу.

- Пора назначать, - поставил точку Путин. После чего президент и министр обменялись улыбками и продолжили совещание.