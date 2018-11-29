Путину и Трампу на встречу в Аргентине отвели столько же времени, сколько и в Финляндии

На встречу Владимир Путина и Дональда Трампа на G20 отвели больше двух часов, заявил источник. Отметим, что по времени тогда получается, что встреча будет длиться столько же, сколько и в Финляндии, где лидеры встречались этим летом.

И сточник сообщает, что встреча лидеров России и США все же запланирована на 1 декабря. Произойдет она, напомним, в рамках саммита «большой двадцатки» в Аргентине.

По данным инсайдера, на встречу отвели более двух часов.

«Встреча Путина и Трампа запланирована на 17.30 по московскому времени 1 декабря в Аргентине на полях саммита G20», - говорит источник в одной из делегаций.

К омментарий дает РИА Новости. Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет ряд двухсторонних переговоров с лидерами зарубежных государств на предстоящем саммите G20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Так, ожидается, что глава российского государства проведет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Все три этих государства, кроме своего участия в G20, также входят в «Большую семерку». Кроме того, Владимир Путин планирует провести переговоры с лидерами БРИКС и с президентом Аргентины Маурисио Макри, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.