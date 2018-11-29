Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп задал Киеву неудобный вопрос про провокацию в Керченском проливе
Адвокаты и прокуроры в деле Бутиной надеются на внесудебное решение
Турки наступают на американцев и курдов
Украина намерена попросить закрыть Босфорский пролив
Главная / Политика

Путину и Трампу на встречу в Аргентине отвели столько же времени, сколько и в Финляндии

29 ноября 2018, 12:39  •  117 • Политика
На встречу Владимир Путина и Дональда Трампа на G20 отвели больше двух часов, заявил источник. Отметим, что по времени тогда получается, что встреча будет длиться столько же, сколько и в Финляндии, где лидеры встречались этим летом.
Источник сообщает, что встреча лидеров России и США все же запланирована на 1 декабря. Произойдет она, напомним, в рамках саммита «большой двадцатки» в Аргентине.
По данным инсайдера, на встречу отвели более двух часов.
«Встреча Путина и Трампа запланирована на 17.30 по московскому времени 1 декабря в Аргентине на полях саммита G20», - говорит источник в одной из делегаций.
Комментарий дает РИА Новости. Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет ряд двухсторонних переговоров с лидерами зарубежных государств на предстоящем саммите G20 в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
Так, ожидается, что глава российского государства проведет встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Все три этих государства, кроме своего участия в G20, также входят в «Большую семерку». Кроме того, Владимир Путин планирует провести переговоры с лидерами БРИКС и с президентом Аргентины Маурисио Макри, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

117
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 12:39
"Хотят быть причастными, но не могут вписаться": Эксперт объяснил, почему Эстония требует от России освобождения украинских военных судов
28 ноября 2018, 23:39
«Сбалансированная и справедливая»: Путин о стоимости нефти в $60 за баррель
29 ноября 2018, 06:09
СМИ: Мирные кварталы Алеппо подверглись ракетному обстрелу боевиков

29 ноября 2018, 02:54
«Нам надо быть там»: Американский адмирал заявил об отставании США от России в Арктике
28 ноября 2018, 20:24
Путин и Трамп обсудят на G20 пути вывода из тупика отношений России и США – помощник президента
28 ноября 2018, 20:24
Все 24 украинских моряка отправились под арест за провокацию в Черном море
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
26 ноября 2018, 08:28
Азовское понимание
25 ноября 2018, 12:39
Украинские корабли незаконно пересекли государственную границу с РФ: Они направляются к Керченскому проливу
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе
22 ноября 2018, 21:24
Русские С-300 не остановили самолеты Израиля в Сирии
22 ноября 2018, 18:09
«А где такие галстуки раздают?»: На Украине соцсети шумят из-за стильного костюма Путина
26 ноября 2018, 04:54
Зачем Порошенко подставил своих моряков на прорыв под Керчью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.