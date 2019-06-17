Путину и Лукашенко представят предложения интеграции в Союзном государстве

Президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко в срок к 25 июня представят предложения по углублению интеграции в Союзном государстве.

Об этом в понедельник, 17 июня, заявил спикер нижней палаты парламента Белоруссии Владимир Андрейченко в Минске по итогам заседания 56-й сессии парламентского собрания Союза двух стран.

По его словам, над поручениями лидеров по интеграции работают правительства Республики Беларусь и Российской Федерации. Об этом сообщает «РИА Новости».

7 июня Путин заявил, что речи об объединении России и Белоруссии нет и быть не может. Таким образом он прокомментировал статью Bloomberg, в которой утверждалось, что в администрации президента России прорабатывают возможности оставить Путина у власти после окончания текущего срока.

Еще в январе президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал глупыми и притянутыми за уши разговоры об объединении с Россией, которое не подразумевается соглашением о создании Союзного государства. Также он заявил, что Россия может потерять Белоруссию как союзника, если страны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

14 июня Путин и Лукашенко подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.