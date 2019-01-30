Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Патриарх с трибуны Госдумы: Запретите рекламу алкоголя, дайте льготы по выходу н...
"Чертовщина, а не выборы!" Вакаров заявил, кто станет следующим презид...
Кровожадный дядюшка
"В Черкесске об этих убийствах говорят на каждом углу": Кто такой сена...
Главная / В России

Путину доложили про уныние в Давосе

30 января 2019, 18:54  •  177 • В России

Несколько лет назад Юрий Трутнев получил от Владимира Путина на заседании правительства в подарок книгу стихов Высоцкого с выделенной цитатой "обнажил я бицепс ненароком, даже снял для верности пиджак". Возглавлявшему российскую делегацию в Давосе вице-премьеру тогда пришлось в силовой манере подискутировать с Петром Порошенко. Возглавлявший делегацию в этом году министр экономразвития Максим Орешкин ни с кем не дрался, хотя ситуация располагала.

- У нас сегодня вопрос – туризм, но перед тем, как мы начнём, спросим ещё у одного «туриста», - открыл Путин заседание с членами правительства. - Максим Станиславович, как прошла работа с коллегами на Всемирном экономическом форуме? Что было полезного, если что-то было?

- Форум в принципе прошёл довольно негативно, настроения у мирового сообщества очень сильно ухудшились за последний год, - доложил Орешкин. - Этому способствует и то, что глобальная экономика начала в четвёртом квартале очень сильно замедляться.

- МВФ и говорил о замедлении, - заметил Путин.

- МВФ начал говорить в январе. То есть они начали делать только сейчас, менять свои прогнозы, а негативная динамика уже пошла в четвёртом квартале. И второй очень важный момент – социально-политическая напряжённость в мире возрастает: те же «жёлтые жилеты» во Франции, ряд других событий. Всё это, конечно, накладывает негативный эффект на тех, кто участвует в форуме. Представители крупнейших компаний, государств смотрят на эти проблемы и не видят на самом деле серьёзного способа решения.

Одной из причин замедления экономического роста министр назвал торговые войны, который "начинают разбивать мир на отдельные блоки, и рушится та система, которая работала все последние годы".

- Сколько мировая торговля потеряла от различных рестрикций? - уточнил Путин.

- Оценки, которые делала ВТО по прошлому году, порядка 0,5 триллиона долларов потерянного роста в мировой торговле, то есть большие суммы, - ответил министр. - Соответственно, все это влияет на экономическую динамику. Страны не готовы договариваться. Есть большое желание целого блока стран, к которому относится Россия, работать над поиском решений. Американцы не присутствовали на этом мероприятии в принципе, поэтому здесь эта проблематика будет сохраняться. По сути, пока не будут найдены ответы на внутриполитические вопросы, найти решение глобальных проблем вряд ли удастся.

Орешкин отметил, что меняется отношение Европы к России.

- Оно постепенно улучшается, - сказал он. - И связано это с тем, что, конечно же, европейцы очень недовольны поведением Соединенных Штатов в связи с тем фактом, что и против Европы США ввели повышенные тарифы по стали и алюминию, и еще ряд других действий.

- Вне зависимости от нас, - подчеркнул Путин. - Это как бы отдельное решение в отношении европейских экономик.

- Руководство форума говорило о том, что ряд бизнесменов будут нежелательны на Давосском форуме, но я с ними встречался еще раз, они еще раз извинились за свои действия в прошлом году, - рассказал Орешкин. - И можно сказать, что конфликт в значительной степени исчерпан, хотя понятно, что осадок здесь остался.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


177
Источник
Похожие новости
30 января 2019, 18:54
Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать
30 января 2019, 17:09
Путин провёл совещание с членами правительства
29 января 2019, 20:09
Шойгу показали, как делают "Сарматы"
Загрузка...
30 января 2019, 18:54
Путину доложили про уныние в Давосе
30 января 2019, 17:09
По делу о двух убийствах: что известно о задержании сенатора Арашукова на заседании Совета Федерации
29 января 2019, 20:09
Чем намерены привлекать избирателей главные кандидаты в президенты Украины
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 января 2019, 01:39
Толкнувший Скабееву в ПАСЕ украинский депутат сбежал, как только понял, что его накажут - свидетель
28 января 2019, 16:39
"Напомнил ему о правилах": Чиновник ПАСЕ о наказании украинца, поднявшего руку на Скабееву
24 января 2019, 21:39
Пиджак в труселях и рваные носки: конфузы идут по пятам за Порошенко
24 января 2019, 01:24
Казахстан: Забыть о русских и сменить название
27 января 2019, 23:08
Пиcюнковaя иcтоpия
24 января 2019, 14:24
"Не становитесь пешками в чужой шахматной игре": Венесуэльской "марионетке США" из России дали по рукам
24 января 2019, 17:39
Украинские СМИ "взбесились" из-за подарка Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.