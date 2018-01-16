Путину доложили про списание долгов россиян

На первом в наступившем году совещании президента с членами правительства глава Минтранса Максим Соколов сразу постарался показать, что вынесенное ему в сентябре неполное служебное соответствие - недоразумение. Транспорт в стране работает хорошо и даже ставит рекорды.

- Несмотря на сложные погодные условия с 26 декабря по 8 января крупными российскими аэропортами было обслужено около 4,5 миллиона пассажиров – это 12 % роста по сравнению с аналогичным новогодним периодом 2017 года, - доложил Соколов про работу авиаперевозчиков в завершившиеся каникулы. - При этом аэропорты Московского авиационного узла обслужили более 3,2 миллиона человек, тоже рост на 10 % к прошлому году. Аэропорт Внуково здесь был рекордсменом – увеличил пассажироперевозки на 26 %.

Особо министр отметил морозо- и метелеустойчивость отечественных воздушных гаваней - у нас тут не Америка!

- Ни один из аэропортов не прекращал свою работу даже в сложных погодных условиях, - заявил Соколов. - Небольшие задержки отмечались, но такой ситуации, как, например, в Америке, в Нью-Йорке, конечно, у нас нигде не было.

Всего же за год российскими авиакомпаниями перевезено более 105 миллионов человек, и это тоже рекордный показатель с ростом в 20 процентов. А гроссмейстерский пятимиллионный рубеж (пассажиров за год) помимо столичных аэропортов перешагнули Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Сочи и Симферополь.

- Судя по докладу министра, должен расти и внутренний туристический поток в России, - заметил Путин.

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов подтвердил, что так и есть.

- Несмотря санкции и антипропаганду России за рубежом, имеет место всплеск интереса к России со стороны иностранных туристов, - сказал Сафонов. - По данным Всемирной туристкой организации, наша страна вошла в пятерку самых популярных направлений по числу запросов в интернете. По экспертным оценкам, въездной турпоток в первой декаде января дал плюс шесть-восемь процентов.

Министр финансов Антон Силуанов доложил о ходе поручения президента, в результате которого гражданам и индивидуальным предпринимателям будет списано 41 миллиард рублей и 15,8 миллиардов просроченной налоговой задолженности соответственно.

- Вы поставили три задачи: списание просроченной налоговой задолженности, освобождение от земельного налога 6 соток для отдельных категорий граждан и отказ от налогообложения возникших доходов в результате списания задолженности, - напомнил Силуанов. - Количество граждан, которых касается первый пункт, составляет более 20 миллионов человек. По индивидуальным предпринимателям - около 3 миллионов.

Однако, налоги списывались по состоянию на 1 января 2015 года, а законом предусмотрено списание задолженности по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей на 1 января 2017 года.

- Таких оказалось около 700 тысяч, а общая сумма задолженности - 127 миллиардов, - сказал министр. - Списание будет производиться и уже производится без обращения в налоговый орган. Что касается освобождения от земельного налога отдельных категорий граждан в рамках размера 6 соток - эта норма действует с 1 января 2017 года, то есть в текущем году им уже не нужно будет платить налог за предыдущий год.