Путину доложили про создание российских тестов, лекарств и вакцин от коронавируса

- Знаю, что вы включились в борьбу с коронавирусом и вместе с японскими партнерами создали достаточно эффективно работающие тест-системы, - Владимир Путин попросил главу РФПИ Кирилла Дмитриева доложить о перспективах инвестиций в медицину.

- Наша экспертиза позволила отобрать лучшие российские и мировые технологии борьбы с коронавирусом, многие нас в шутку уже стали называть российским фондом противовирусных инвестиций, - подтвердил Дмитриев. – Мы сфокусировались на пяти ключевых направлениях деятельности. Это тестирование, препараты, медицинское обслуживание, вакцины и сопутствующие онлайн-услуги.

ЧЕГО УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ РФПИ

- Создали первую российскую частную систему, которая зарегистрирована в России. Уникальность системы в том, что она за 30 минут может дать такой же точный тест, как другие за два часа.

- После удовлетворения потребности России было продано более 10 миллионов тестов в другие страны.

- Сделаны инвестиции в другую систему, которая при помощи искусственного интеллекта позволяет анализировать снимки лёгких и выявлять коронавирус очень быстро и очень точно.

- Создана компанию, которая начала производить авифавир - препарат, подавляющий размножение вируса.

ВАКЦИНА УЖЕ В РАБОТЕ

- Афиавир уже 11 июня поступит в клиники в России и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС, - заявил Дмитриев. - Первоначально будем проводить 700 тысяч курсов в год. Но спрос – а мы видим уже запросы из десяти других стран – может нас пододвинуть к тому, чтобы производить до 2 миллионов курсов в год.

Сделаны инвестиции и в производство двух вакцин, в том числе совместно с институтом Гамалеи.

- Мы считаем, что эта вакцина показывает очень хорошие результаты, - рассказал глава РФПИ. - После того, как она будет обеспечена для России, она может быть одним из мировых лидеров с точки зрения вакцин.