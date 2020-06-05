Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Главная / В России

Путину доложили про создание российских тестов, лекарств и вакцин от коронавируса

05 июня 2020, 20:20  •  48 • В России

- Знаю, что вы включились в борьбу с коронавирусом и вместе с японскими партнерами создали достаточно эффективно работающие тест-системы, - Владимир Путин попросил главу РФПИ Кирилла Дмитриева доложить о перспективах инвестиций в медицину.

- Наша экспертиза позволила отобрать лучшие российские и мировые технологии борьбы с коронавирусом, многие нас в шутку уже стали называть российским фондом противовирусных инвестиций, - подтвердил Дмитриев. – Мы сфокусировались на пяти ключевых направлениях деятельности. Это тестирование, препараты, медицинское обслуживание, вакцины и сопутствующие онлайн-услуги.

ЧЕГО УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ РФПИ

- Создали первую российскую частную систему, которая зарегистрирована в России. Уникальность системы в том, что она за 30 минут может дать такой же точный тест, как другие за два часа.

- После удовлетворения потребности России было продано более 10 миллионов тестов в другие страны.

- Сделаны инвестиции в другую систему, которая при помощи искусственного интеллекта позволяет анализировать снимки лёгких и выявлять коронавирус очень быстро и очень точно.

- Создана компанию, которая начала производить авифавир - препарат, подавляющий размножение вируса.

ВАКЦИНА УЖЕ В РАБОТЕ

- Афиавир уже 11 июня поступит в клиники в России и будет предоставлен бесплатно для россиян по программе ОМС, - заявил Дмитриев. - Первоначально будем проводить 700 тысяч курсов в год. Но спрос – а мы видим уже запросы из десяти других стран – может нас пододвинуть к тому, чтобы производить до 2 миллионов курсов в год.

Сделаны инвестиции и в производство двух вакцин, в том числе совместно с институтом Гамалеи.

- Мы считаем, что эта вакцина показывает очень хорошие результаты, - рассказал глава РФПИ. - После того, как она будет обеспечена для России, она может быть одним из мировых лидеров с точки зрения вакцин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
04 июня 2020, 23:50
«Регион исправляет ошибки чиновников»: детей из посёлка Тюльпанного вернут матери
05 июня 2020, 17:20
Путин - об экологической катастрофе под Норильском: Если бы вовремя поменяли резервуар, никакого ущерба не было бы
05 июня 2020, 13:20
Из контролируемого американцами лагеря "Рукбан" вырвались 11 беженцев
04 июня 2020, 23:50
«Шаг за шагом»: Собянин заявил о планах снять максимум ограничений в Москве до 1 июля
05 июня 2020, 17:50
«Это, безусловно, правильно»: Путин поддержал идею «Норникеля» устранить последствия ЧП в Норильске за свой счёт
04 июня 2020, 22:50
В Москве и Нижегородской области: в двух субъектах РФ разрешили электронное голосование по поправкам к Конституции
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на коле...
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 мая 2020, 08:55
Натиск В-1В Lancer не сдержали и пятеро, но подоспели русские: Американцев отвадили лишь появлением
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
30 мая 2020, 04:55
Испанец из России - о местных нравах: Люди стали исчезать ещё в марте
30 мая 2020, 10:55
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
31 мая 2020, 22:55
"Она даже не трясёт": У Crew Dragon обнаружили две странности после взлёта
31 мая 2020, 03:55
"Что это?": Роднина упрекнула артистов и бизнес в "вяканье". Пронько забросал её вопросами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.