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Путину доложили про саудовские инвестиции

18 июня 2018, 17:09  •  78 • В России

Сенсационная победа сборной России с крупным счетом стала не единственным результатом встречи Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии на стадионе «Лужники». Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на встрече с президентом рассказал о сотрудничестве с саудовскими партнерами и не только об этом.

- В рамках исполнения ваших майских указов и резкого увеличения притока инвестиций в инфраструктуру и в технологии мы проработали увеличение инвестиций в эти сектора, - доложил Дмитриев. - Мы видим, что партнеры очень ценят макроэкономическую стабильность России, видят, что можно чуть-чуть нарастить внутренний долг и эти средства инвестировать в инфраструктуру. И на 3 триллиона рублей, которые планируется инвестировать через Фонд развития, мы считаем, что сможем привлечь более 7 триллионов рублей от наших партнеров.

По расчетам экспертов, эти инвестиции позволят увеличить ВВП страны на 2 % в год. Не менее внушительные цифры и в сотрудничестве с Саудовской Аравией.

- Они уже проинвестировали более 2 миллиардов долларов в различные проекты, позволяют нашим компаниям приходить на саудовский рынок, зарабатывать там средства в энергосервисе и других секторах экономики, - описал ситуацию глава РФПИ.

- Я так понимаю, что как раз с этими партнерами у Вас сейчас в проработке следующие 2 миллиарда, то есть проекты на следующие 2 миллиарда. А всего там – 10? - спросил Путин.

- Да. Они выделили 10 миллиардов, уже проинвестировали два, - подтвердил Дмитриев. - В ближайший год мы планируем проинвестировать вместе с ними 2 миллиарда. Саудовские партнеры на каждый рубль, который мы вкладываем, автоматически выделяют 1,5 своих средств.

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