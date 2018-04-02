Путину доложили про "дыхание работников культуры"

К встречам Владимира Путина с главой Ставрополья всегда просится гоголевский заголовок "Как поговорили Владимир Владимирович с Владимиром Владимировичем", и Путин сам когда-то шутил по этому поводу. Но в этот раз Владимир Владимиров докладывал, как в Ставропольском крае воплощаются поставленные в Послании задачи, и шуток не было.

- Вы дали поручение по развитию медицины в части борьбы с онкологическими заболеваниями, мы подготовили проект нашего краевого онкоцентра на 22 тысячи квадратных метров, - рассказал губернатор. - Хотелось бы, чтобы наш край стал пилотным регионом по реализации именно онконаправления. У нас старый корпус, и сегодня 43 процента людей, которые лечатся в Ставрополье, не являются жителями Ставрополья, а практически со всех близлежащих территорий к нам приходят.

Программу по реконструкции региональных Домов культуры он описывал исключительно в высоких выражениях.

- Прямо дыхание открылось, я имею в виду работников культуры, - сказал Владимиров. - У нас прошёл праздник работников культуры, и дворцы искусств, как я их назвал, где можно заниматься хореографией, музейные выставки проводить, большие залы для представлений... Я подготовил обращение в ваш адрес, чтобы Ставрополье стало пилотным регионом в реализации ещё и этих программ.

- Только вы не покушайтесь на действующие, - попросил Путин. - Чтобы действующие дома культуры не закрывать.

- Ни один не закрыли, - заверил Владимиров. - В этом году 300 миллионов мы отправляем на дома культуры. Ни один не закрываем, только ремонтируем. Знаете, дом культуры на селе – это всё-таки центр притяжения.