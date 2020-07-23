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Путину доложили об отчете Мишустина в Госдуме
23 июля 2020, 21:05 • 35 • Политика
Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с премьер-министром Михаилом Мишустиным, ему докладывалось об отчете правительства в Госдуме. Об этом заявил журналистам в четверг, 23 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«И, конечно, он получает информацию о том, как проходил отчет правительства перед парламентом», — сказал Песков.
Он отметил, что Путин «давал положительную оценку работе правительства на нынешнем этапе», однако акцентировал факт того, что на повестке дня стоит «очень много амбициозных задач, связанных с национальными планами развития и так далее».
Мишустин выступил в Госдуме 22 июля с отчетом правительства России за 2019 год. Это было его первое выступление в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования.
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